Tolosa: niente Juve, Bezhani resta. L'ex CEO dell'ATP Calvelli entra nel club

Damien Comolli non potrà lavorare a Torino, sponda Juventus, con Viktor Bezhani così come fatto a Tolosa solamente fino a qualche mese fa. Infatti, il 40enne dirigente albanese rimarrà nel club francese, di proprietà del fondo USA RedBird (che controlla anche il Milan), ma con un nuovo ruolo.

Infatti, come comunicato quest’oggi dal Tolosa con una nota, Bezhani non ricoprirà più il ruolo di capo scouting, posizione che avrebbe rilevato in bianconero, ma è stato nominato per la carica di direttore sportivo ad interim e guiderà le attività di mercato, riportando direttamente a Neil Chugani, presidente ad interim subentrato a Comolli. Bezhani, inoltre, guiderà il nuovo dipartimento sportivo insieme a Massimo Calvelli, ex amministratore delegato del circuito ATP di tennis e che dal 1° luglio entrerà a far parte di RedBird in qualità di Operating Partner.

Inoltre, Calvelli assumerà immediatamente il ruolo di Direttore Generale ad interim delle Operazioni Sportive, supervisionando lo staff tecnico, i dipartimenti di performance e dati della prima squadra, l’Academy e il coordinamento generale delle operazioni sportive.

Il Comitato Strategico Sportivo, presieduto da Neil Chugani e Massimo Calvelli, guiderà le operazioni sportive e commerciali per garantire l’allineamento tra gli obiettivi generali del Club e la sua strategia sportiva. Il comitato è composto da: Viktor Bezhani , direttore sportivo ad interim

, direttore sportivo ad interim Julien Demeaux , Responsabile dei dati e della strategia calcistica

, Responsabile dei dati e della strategia calcistica Julien Lacour , Direttore del Centro di Formazione

, Direttore del Centro di Formazione Cindy Johnson , Direttore Legale, Risorse Umane e Aziendale

, Direttore Legale, Risorse Umane e Aziendale Benjamin Amirault, Direttore finanziario e operativo

Il Comitato riflette un approccio collaborativo e strutturato, con l’obiettivo di rafforzare le basi del progetto sportivo a lungo termine del club. Sotto la continua supervisione di Neil Chugani, Cindy Johnson e Benjamin Amirault, in qualità di direttori generali ad interim, garantiranno la gestione complessiva delle attività del Club.