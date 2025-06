Caso ultras, il giudice: devono risarcire Inter, Milan e Lega Serie A

Oltre alle 16 condanne emesse per capi ultrà e sodali nel processo abbreviato sulle curve di San Siro, la giudice di Milano Rossana Mongiardo ha anche riconosciuto risarcimenti a carico degli imputati, per danni patrimoniali e di immagine.

A costituirsi parti civile e a richiedere tale rimborso sono state la Lega Serie A, con l’avvocato Salvatore Pino, l’Inter, con gli avvocati Francesco Mucciarelli, Adriano Raffaelli e Caroline Hassoun, e il Milan, con il legale Enrico de Castiglione.

Per la Lega Serie A è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro, per i due club da 50mila euro ciascuno. Il resto dei risarcimenti in sede civile con le cause.