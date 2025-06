Italia Spagna Under 21 dove guardarla: canale, data e orario della partita

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Italia Spagna Under 21 dove guardarla, gara valida per la terza giornata della fase a gironi degli Europei di categoria che si giocano in Slovacchia.

Gli Azzurrini di Carmine Nunziata, dopo aver vinto all’esordio contro la Romania e con la Slovacchia padrona di casa, entrambe per 1-0, si giocano il primato del girone contro la Spagna. Entrambe le selezioni sono già certe di essere ai quarti di finale e si giocheranno quindi solamente la posizione finale con le Furie Rosse che partono in vantaggio per i gol segnati.

Italia Spagna Under 21 dove guardarla – Quando si gioca e le probabili formazioni

Italia-Spagna Under 21 si giocherà alla City Arena Trnava con il calcio di inizio fissato per le ore 21.00 di martedì 17 giugno 2025.

Le sfida sarà visibile su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Il match sarà disponibile gratuitamente anche in diretta streaming su Rai Play.

Ecco di seguito le probabili formazioni per Italia-Spagna Under 21:

SPAGNA U21 (4-2-3-1): A. Iturbe; Marc Pubill, Rafa Marin, Mosquera, Bueno; Jauregizar, Javi Guerra; Juanlu, Pablo Torre, Moleiro; Roberto.

Questi, invece, i 23 calciatori scelti da Nunziata per gli Europei: