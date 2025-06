Juve, Comolli vuole Bezhani in bianconero: ma servirà un indennizzo

Chi è Viktor Bezhani? In casa Juventus è ufficialmente iniziata l’era Damien Comolli. Il nuovo dirigente bianconero sta sempre entrando nelle dinamiche del club bianconero ed è pronto ad apportare i primi significati cambiamenti nella struttura societaria del club piemontese.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Comolli ha deciso di portare con sé a Torino Viktor Bezhani, responsabile dell’area scouting al Tolosa e uomo di fiducia del nuovo direttore generale della Juve. Ma si tratta di una questione che richiederà ancora un po’ di tempo, soprattutto per la grande aria di cambiamento che sta attraversando il club francese che prima vuole inserire qualche dirigente in più, compreso il sostituto di Comolli come presidente.

Chi è Viktor Bezhani? La situazione in casa Tolosa

Attualmente la carica di numero uno del Tolosa, club di proprietà del fondo USA RedBird che controlla anche il Milan, è ricoperta ad interim da Neil Chugani che sarà sostituito a breve. Infatti l’hedge found di Gerry Cardinale ha incaricato l’agenzia CAA Stellar si individuare dei profili adatta alla presidenza del club. E i nomi usciti sono: Julien Fournier, ex dirigente del Nizza, Olivier Cloarec, già presidente del Rennes, e anche Olivier Pickeu, il nome più suggestivo, poiché giocatore del Tolosa negli anni Novanta, oltre che uomo di società poi all’Angers e al Caen.

Un volta individuato il nuovo presidente, Comolli avrà un interlocutore per liberare il dirigente albanese che potrebbe portare la Juve ad affrontare un esborso economico, anche se i rapporti fra i club sono comunque ottimi. Bezhani andrebbe a formare una sorta di triade, visto che alla Continassa sono già presenti direttore tecnico e direttore sportivo, già annunciati da Comolli nella sua conferenza stampa di presentazione. Quelle due figure cruciali non solo per il mercato, ma anche per la gestione di aree come quella medica e di performance sono ancora oggetto di attente analisi a Torino.

Chi è Viktor Bezhani? La carriera del dirigente

Originario dell’Albania, Viktor Bezhani è un dirigente classe 1985 con una carriera variegata e internazionale. Dopo una breve esperienza come match analyst con l’Under 19 della Croazia, ha mosso i primi passi da tecnico con l’Anorthosis Famagosta, club cipriota in cui ha lavorato anche come vice allenatore della prima squadra. Il vero salto lo ha fatto però nel mondo dello scouting: a partire dal 2017 ha ricoperto ruoli chiave al Legia Varsavia, Brentford, Watford e Leicester, dove ha affinato le sue competenze nell’individuazione di talenti emergenti. Nel 2023 è approdato al Tolosa come direttore tecnico, collaborando fianco a fianco con Comolli.