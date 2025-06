Serie C, respinta solo l’iscrizione della Spal: c’è spazio per l’Inter U23, Milan Futuro verso la D

La Covisoc ha reso noti i pareri riguardanti le domande di iscrizione ai campionati professionistici per la stagione 2025/26. Le maggiori incertezze riguardavano la Serie C, con diverse squadre in attesa di conoscere il proprio destino: tra queste Pro Patria, Caldiero Terme, Inter U23, Ravenna, Union Clodiense, Milan Futuro e Reggina, tutte speranzose di rientrare nell’elenco definitivo delle 60 formazioni ammesse.

Nel caso in cui una o più società non riescano a completare l’iscrizione, si procede con riammissioni e ripescaggi. Se una squadra non presenta domanda d’iscrizione, come accaduto per Lucchese e Brescia, viene ripescato uno dei club retrocessi nell’ultima stagione di Serie C. Se invece una domanda risulta incompleta o irregolare, si seguono i criteri stabiliti dai regolamenti federali: prima viene inserita un’eventuale squadra Under 23, poi una proveniente dalla Serie D e infine una retrocessa dalla Serie C.

Per la Serie C sono state approvate 56 domande su 57: l’unica bocciatura ha riguardato la SPAL. Lucchese e Brescia non hanno invece presentato domanda. Questo ha determinato la riammissione di Pro Patria e Caldiero Terme, mentre il ripescaggio, in base alla graduatoria, è toccato all’Inter U23, che prende il posto proprio della SPAL. Curiosamente, la SPAL aveva mantenuto la categoria ai playout battendo il Milan Futuro, che invece resta in Serie D. Il 60° posto sarà assegnato alla squadra perdente tra Salernitana e Sampdoria.

Le società escluse hanno tempo fino al 17 giugno per presentare ricorso; la Covisoc valuterà le istanze e trasmetterà tutto alla FIGC, che deciderà in via definitiva nel Consiglio Federale del 19 giugno.

Per quanto riguarda l’Inter Under 23, così il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato del progetto: “Come sapete, ma è anche l’occasione per dirlo ufficialmente, parteciperemo alla Serie C con l’Under 23. Un’innovazione per noi, sposeremo in pieno un modello un po’ nuovo, ciò che desideriamo come club e proprietà: puntare anche sui nostri giovani e quelli dello scenario italiano. Due comprati li vedrete nel Mondiale e altri giovani sono tornati da noi.