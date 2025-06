Exor, i fondi Antin e CVC in corsa per rilevare il gruppo Lifenet Healthcare

I principali fondi di investimento infrastrutturali e di private equity stanno guardando con interesse a Lifenet Healthcare, gruppo ospedaliero controllato attualmente da Exor, la holding della famiglia Angelli-Elkann, e dall’imprenditore Nicola Bedin.

Come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, tra i soggetti che avrebbero iniziato ad analizzare il dossier ci sarebbero la francese Antin e la britannica CVC Capital, pronte a presentare un’offerta nell’ambito del processo di vendita seguito da J.P. Morgan. CVC è un fondo noto nel mondo del calcio: in passato fu vicino a un maxi accordo con la Serie A, intese che ha invece siglato con altri top campionati nazionali come la Liga spagnola e la Ligue 1 francese.

Exor detiene circa il 60% di Lifenet: questa partecipazione deriva dall’acquisto di un 45% avvenuto nel 2022 (anche tramite un aumento di capitale riservato) a cui si è aggiunta una quota extra grazie alla conversione di uno strumento convertibile. Nicola Bedin, altro azionista del gruppo, avrebbe intenzione di mantenere una partecipazione reinvestendo parte del ricavato. L’uscita di Exor aprirebbe la strada a un nuovo socio di maggioranza intenzionato a prendere le redini dell’azienda.

Antin e CVC Capital possono vantare una lunga esperienza nel campo sanitario e ospedaliero. Antin, ad esempio, è già presente in Italia con Hippocrates, rete di farmacie, e in passato ha detenuto partecipazioni in gruppi sanitari francesi come Almaviva Santé e Inicea, nonché nel leader tedesco della diagnostica Amedes. CVC Capital, invece, è uno dei nomi di punta del private equity in Italia: nel settore farmaceutico ha investito in Recordati, Genetic e Doc Generici e, per quanto riguarda il comparto ospedaliero, aveva avviato trattative con la famiglia Rotelli per entrare nel capitale del gruppo San Donato, proprietario tra gli altri del Policlinico San Donato e dell’Ospedale San Raffaele.

La vendita di Lifenet potrebbe diventare uno dei più importanti dossier del comparto sanitario nei prossimi mesi. Il gruppo è attivo con strutture ospedaliere e ambulatoriali in diverse regioni italiane, come Lombardia, Piemonte, Lazio ed Emilia Romagna. Con un fatturato che si aggira intorno ai 400 milioni di euro, Lifenet Healthcare è stata fondata a inizio 2018 da Nicola Bedin, che per 12 anni è stato amministratore delegato del Gruppo Ospedaliero San Donato.

La crescita dell’azienda è stata sostenuta sia da acquisizioni sia da riorganizzazioni interne e sviluppo organico. Tra le strutture del gruppo figurano il Centro Medico Visconti di Modrone a Milano, Eyecare Clinic a Milano e Brescia, il Piccole Figlie Hospital di Parma, il Regina Apostolorum ad Albano Laziale, il Centro Medico Spallanzani di Reggio Emilia, il Chiros a Torino e il Centro Medico Diagnostico di Torino.