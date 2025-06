L’Alcione guarda a nuovi investitori: c’è anche il colosso Red Bull

L’Alcione, la terza squadra di Milano che milita in Serie C, potrebbe presto aprire le porte a nuovi soci. Come riporta Il Sole 24 Ore, il proprietario e presidente Giulio Gallazzi avrebbe intavolato negli ultimi mesi discussioni con alcuni investitori esteri interessati al progetto dell’Alcione: investitori americani, olandesi, inglesi, ma anche grandi multinazionali.

Fra queste ci sarebbe anche il colosso Red Bull, azienda austriaca fondata nel 1984 e diventata famosa per la sua bevanda energetica, una delle più popolari al mondo. Il brand Red Bull è strettamente collegato al mondo del calcio.

La multinazionale ha investito in diversi club negli ultimi dieci anni: il Lipsia in Germania, il Salisburgo in Austria, il New York Red Bulls negli Stati Uniti, i Red Bull Bragantino e Red Bull Brasil in Brasile, in Francia il Paris Fc (affiancandosi al miliardario Arnault), oltre a Red Bull Ghana e Fc Liefering in Austria.

Red Bull non è però ancora presente in Italia e avrebbe guardato diverse possibili operazioni: avrebbe dato uno sguardo al Torino, ma avrebbe poi deciso di congelare (almeno per ora) il dossier, vista anche la valutazione elevata da parte del patron Urbano Cairo: 200 milioni di euro secondo le indiscrezioni.

E, con un occhio ai club emergenti, Red Bull avrebbe avviato discussioni con Gallazzi per l’Alcione. Il progetto sportivo è interessante: dopo aver centrato la salvezza in Serie C, l’obiettivo è la promozione in Serie B con il piano del nuovo stadio, che sarà a cinque chilometri da San Siro.

L’Alcione oggi ha un giro d’affari di quasi 5 milioni di euro, ma un costo del lavoro molto basso grazie a quanto prodotto dal suo settore giovanile. L’obiettivo è guardare all’esempio di altre grandi città europee: Londra ha 19 squadre di calcio professionistiche e, tra queste, sette militano nella Premier League, mentre Parigi, oltre al PSG, ha altri due club come il Paris Fc e Red Star.