Il gruppo Toto acquista il 40% de Il Tempo dalla famiglia Angelucci

Il gruppo Toto entra nel mondo dell’editoria. La finanziaria dell’imprenditore abruzzese Carlo Toto, attiva nel Centro Italia attraverso la gestione delle autostrade A24 e A25 con Strada dei Parchi, ha acquistato il 40% del quotidiano romano Il Tempo dalla famiglia Angelucci.

Come riporta l’edizione odierna di MF-Milano Finanza, l’operazione è avvenuta a inizio maggio e il venditore è stato Editoria Italia, la società attraverso cui Antonio Angelucci – imprenditore ottantenne, proprietario di una vasta rete di cliniche private nel Centro-Sud e delle strutture sanitarie San Raffaele, nonché deputato della Lega da quattro legislature – gestisce le sue attività editoriali. Questo gruppo possiede il 60% di Il Tempo (tramite Tempo srl), il 70% de Il Giornale (il restante 30% è di Paolo Berlusconi) e la totalità del settimanale economico Moneta.

A capo di Editoria Italia c’è la Finanziaria Tosinvest, controllata sempre dalla famiglia Angelucci attraverso una rete di società con sede in Lussemburgo (Three sa, Lantigos sa, con relativa spa), le quali coordinano le attività sanitarie tramite San Raffaele spa. Fa parte dello stesso gruppo editoriale anche il quotidiano Libero, fondato da Vittorio Feltri e oggi interamente in mano alla Fondazione San Raffaele, espressione diretta della famiglia.

Prima dell’ingresso del gruppo Toto, Editoria Italia ha ampliato il proprio ambito operativo, una mossa che potrebbe anticipare ulteriori acquisizioni nel settore editoriale. A metà febbraio, su iniziativa di Tosinvest, la società ha modificato il proprio oggetto sociale: non solo più editoria e pubblicità, ma anche attività tipiche di una holding finanziaria.

Dai verbali dell’assemblea risulta infatti che, «oltre alle attività nel settore dell’informazione, della stampa e dell’editoria», è ora previsto anche «l’acquisto di partecipazioni in imprese e società, controllate o collegate, italiane ed estere, operanti in settori analoghi o affini». Inoltre, l’oggetto sociale include anche «investimenti finanziari, acquisto e cessione di interessenze, partecipazioni anche azionarie, nonché gestione e compravendita di titoli di Stato e altri titoli, italiani e stranieri, a scopo di investimento».

Il gruppo Toto, che nel 2023 ha chiuso con oltre 33 milioni di euro di utili, spazia dal business delle concessioni autostradali a quello delle costruzioni (Toto Costruzioni), dalle energie rinnovabili (Renexia) all’ingegneria (Infra Engineering) e dai servizi (Parchi Global Services) al settore immobiliare (Toto Real Estate)