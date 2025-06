Ascolti al top per Italia-Moldova: è il quarto evento sportivo più visto in tv nel 2025

Sono stati oltre 7 milioni e mezzo (7 milioni e 522mila) i telespettatori che hanno seguito Italia-Moldova, secondo incontro del girone delle qualificazioni mondiali vinto 2-0 dagli Azzurri con le reti di Giacomo Raspadori e Andrea Cambiaso. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha fatto registrare il 38,4% di share vincendo gli ascolti della prima serata di ieri.

Ascolti al top in particolare nel secondo tempo che ha raggiunto il 39,3% di share e 7 milioni 655 mila spettatori e punte oltre il 41% e vicinissime agli 8 milioni di telespettatori.

Nonostante il momento degli azzurri, si tratta del quarto evento sportivo come audience complessiva tra quelli finora disputati nel corso del 2025. In particolare infatti hanno superato i dati di Italia-Moldova soltanto:

la finale di Champions League tra PSG e Inter , finita 5-0 per i parigini, con 8,4 milioni di spettatori e il 43,9% di share tra TV8 e Sky;

tra e , finita 5-0 per i parigini, con e il tra TV8 e Sky; l’ andata dei quarti di finale di Nations League tra Italia e Germania, finita 2-1 per i tedeschi, con 8,0 milioni di spettatori e il 37,2% di share su Rai 1.

tra e finita 2-1 per i tedeschi, con e il su Rai 1. la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, finita 4-3 per i nerazzurri ai supplementari, con 7,9 milioni di spettatori e il 36% di share tra Sky e TV8.

In termini di share, invece, la sfida di ieri tra Italia e Moldova sale così al secondo posto in classifica tra gli eventi sportivi più visti del 2025 (dietro solo a PSG-Inter), mentre è addirittura il più visto se consideriamo solo i dati in chiaro.