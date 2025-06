Nella sua avventura inglese al Manchester City Tijjani Reijnders potrà incrociare Mike Maignan quando affronterà il Chelsea. Il portiere è vicino a salutare il Milan per trasferirsi a Londra per 18 milioni di euro. A marzo aveva accettato la proposta di rinnovo dei rossoneri fino al 2029 a 5 milioni di euro netti a stagione.

Ma il club di via Aldo Rossi aveva congelato tutto in attesa di tempi migliori, dopo alcune disattenzioni di troppo da parte del portiere e con la stagione che si era avviata su un binario che non avrebbe poi portato alla qualificazione alla prossima Champions League. Una decisione che ha spinto così Maignan verso nuovi lidi.

Il Milan ha cercato di resistere rifiutando la prima proposta del Chelsea di 15 milioni di euro, sperando di una proposta dai 20 milioni in su. Alla fine, il rilancio dei Blues a 18 potrebbe convincere il club di via Aldo Rossi a dire di sì, considerando che il contratto dell’estremo difensore scadrà il 30 giugno 2026.

Milan, Maignan verso il Chelsea: la plusvalenza per i rossoneri – L’impatto sui conti rossoneri

Ma come impatterà questa cessione sui conti del Milan? Il costo storico di Maignan al Milan è pari a quasi 16,4 milioni di euro, la cifra spesa per prelevarlo dal Lille. Al 30 giugno 2024, il suo valore netto a bilancio (ultimo dato ufficiale disponibile) era sceso a 6,8 milioni di euro. A giugno 2025 il valore netto è calato ulteriormente a 3,4 milioni di euro circa.

Questo significa che, in caso di cessione per 18 milioni, il Milan farà registrare sul bilancio 2024/25 (o sui conti 2025/26 qualora l’affare si dovesse concludere dopo il 30 giugno) una plusvalenza di circa 14,6 milioni di euro. Inoltre, nella prossima stagione il Milan non dovrà più sostenere il costo di Maignan, che tra stipendio lordo e ammortamento è stato pari a poco più di 7 milioni di euro nel 2024/25.