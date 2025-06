Quanto guadagna Sara Errani? Tutti i numeri tra premi e sponsor

Sarita sembra stia vivendo una seconda giovinezza, dopo la stagione in cui al fianco di Roberta Vinci era diventata numero uno al mondo nel doppio facendo incetta di titoli e collezionando tutti i Major tra il 2012 e il 2014

37 anni e non sentirli. Sara Errani è reduce da una stagione di primissimo piano, dove grazie all’oro di Parigi 2024 in tandem con Jasmine Paolini , ha conquistato il Career Golden Slam .

Errani e Paolini: la coppia d’oro del tennis azzurro

Errani sembra ora aver trovato in Paolini una compagna complementare a livello di caratteristiche, con la sua esperienza che la rende una doppista sopraffina combinata all’esplosività di Paolini e che è valsa la vittoria casalinga agli Internazionali di Roma.

Proprio l’alchimia trovata in campo tra le due ha consentito inoltre all’Italia di rivincere la Billie Jean King Cup, titolo che Sarita aveva già vinto tre volte in carriera tra il 2009 e il 2013, anno che coincide con l’ultimo successo azzurro.

Il palmares complessivo recita ben 42 titoli, suddivisi tra 32 in doppio, 9 in singolare e uno nel singolo misto, che la rendono la tennista italiana più decorata della storia, e parallelamente l’azzurra con i maggiori guadagni in carriera.