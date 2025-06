Ufficiale, niente Serie C per la Spal: al suo posto l'Inter Under 23

Nella serata di ieri, la Spal ha comunicato ufficialmente che la squadra non parteciperà al prossimo campionato di Serie C, nonostante nei giorni precedenti abbia presentato la documentazione relativa, che però presentava delle mancanze.

Proprio per questo si aprono ufficialmente le porte della Serie C per la seconda squadra dell’Inter con la società nerazzurra che ha definito il tutto nelle scorse settimane, come ufficializzato dal presidente del club Giuseppe Marotta, in attesa che si liberasse un posto nell’organico della terza serie del calcio italiano.

Nella documentazione presentata dalla Spal non figura infatti il pagamento di circa 3 milioni di euro (più la fideiussione da 700mila) richiesti per procedere con le pratiche per l’iscrizione al prossimo campionato, a dimostrazione del totale disimpegno da parte del patron Joe Tacopina. Al momento non c’è nessuna istanza di fallimento del club, come ha sottolineato la stessa Spal nella nota citata in precedenza.

Come specificato nel comunicato dello scorso 7 febbraio 2025, la FIGC sottolineava che si è stabilito che, per l’eventuale integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2025/2026, si procederà con il seguente ordine:

una Seconda Squadra di Serie A

una società che abbia disputato il Campionato Nazionale Serie D

una società retrocessa dal Campionato di Serie C

Il riferimento in questo caso è a carenze di organico che si determinano all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al relativo campionato (una domanda di iscrizione respinta, per esempio) o a seguito di provvedimento di revoca o di decadenza dalla affiliazione o di esclusione dal campionato pubblicato dopo il 6 giugno 2025.

L’Inter, come le altre società interessate (Milan Futuro, retrocesso in Serie D), attende il verdetto della Covisoc che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e potrebbe riguardare più di un club così da aprire le porte della Serie C ad altre formazioni.