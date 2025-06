L'antitrust spagnola apre una indagine sulla UEFA per l’accordo con nove club post-Superlega

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), ovverosia l’antitrust spagnola, ha aperto una indagine sulla UEFA peer limitazione alla concorrenza, in particolare guardando all’accordo tra la Federcaclcio continentale e nove club che sono usciti dalla Superlega (tra i quali anche Inter e Milan).

«La CNMC indaga sull’Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (UEFA) per possibili comportamenti contrari agli articoli 1 e 2 della Legge sulla Difesa della Concorrenza e agli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (S/0017/21). L’organismo avrebbe limitato la concorrenza nell’organizzazione delle competizioni calcistiche europee», si legge in un comunicato dell’antitrust spagnola.

«La CNMC sta indagando su un accordo tra la UEFA e nove club di calcio volto a impedire che questi organizzassero o partecipassero a competizioni europee diverse da quelle organizzate dalla stessa UEFA. L’organismo avrebbe inoltre adottato una serie di misure per garantire che i club rispettassero tali restrizioni. L’accordo è stato firmato dopo che la UEFA aveva annunciato la possibilità di escludere i club dalle sue competizioni e/o di imporre loro diverse sanzioni».

«La CNMC ha avviato il procedimento in seguito a una denuncia presentata dalla società A22. Dopo aver analizzato le informazioni raccolte nella fase di indagine preliminare riservata, ha individuato indizi razionali di possibili violazioni degli articoli 1 e 2 della LDC, nonché degli articoli 101 e 102 del TFUE. L’apertura di questo procedimento non pregiudica il risultato finale dell’indagine. Si apre ora un periodo massimo di 24 mesi per la sua conclusione», conclude la nota.