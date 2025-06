Lazio, ufficiale il riscatto di Nuno Tavares: le cifre dell'operazione

Adesso è ufficiale. La Lazio ha riscattato il laterale portoghese Nuno Tavares, che diventa un calciatore biancoceleste a titolo definitivo. Il giocatore è stato rilevato dall’Arsenal e ha sottoscritto con il club di Lotito un contratto fino al 30 giugno 2029. Ma quanto è costato Tavares alla Lazio? Come impatta questa operazione a bilancio?

La risposta emerge dal comunicato ufficiale con cui la Lazio annunciò l’innesto di Nuno Tavares nell’estate del 2024: «Varela Tavares Nuno Albertino, contratto di lavoro acquisito temporaneamente con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di particolari condizioni sportive, dall’Arsenal Football Club».

«L’acquisizione temporanea è gratuita. L’obbligo di trasformare la cessione da temporanea a definitiva prevede un successivo corrispettivo a favore del club inglese pari ad Euro 5.000.000,00 pagabili in cinque rate annuali. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro quinquennale», sottolineava la nota ufficiale.

Per la prima stagione, il costo di Tavares per la Lazio è stato pari al solo stipendio lordo da 3,7 milioni di euro lordi (2 milioni di euro netti). Nella stagione 2025/26 subentrerà anche la quota ammortamento di 1,25 milioni di euro, alla quale sommare lo stipendio, in crescita a 2,2 milioni netti (4,07 milioni lordi), per un costo totale di 5,32 milioni di euro. Rispetto alla stagione scorsa, il costo per il 2025/26 sarà in aumento di 1,62 milioni di euro.