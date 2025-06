Pisa, 75 giorni per adeguare l'Arena Garibaldi alla Serie A: al via i lavori

È partita una vera e autentica corsa contro il tempo per il Pisa e il Comune toscano per adeguare lo stadio Arena Garibaldi agli standard richiesti dalla Serie A dopo la promozione conquistata dalla formazione di Filippo Inzaghi, che però rimarrà nel campionato cadetto visto il prossimo accordo con il Palermo.

Tornando alla questione stadio, l’Anconetani ha bisogno di una serie di interventi edilizi per aumentare la capienza a oltre 12.500 posti che costeranno circa 3 milioni di euro complessivamente, più o meno equamente suddivisi tra risorse pubbliche e il club del patron Alexander Knaster, senza dimenticare che il 25% è ancora in mano allo storico presidente Giuseppe Corrado. I lavori, iniziati il 3 giugno dovranno essere consegnati entro la fine di agosto, quando partirà il campionato.

Il cronoprogramma parla di 75 giorni lavorativi, festività comprese e con la previsione di doppi turni per coprire l’intero arco della giornata. «Il nostro investimento – ha detto il sindaco Michele Conti – è di 1,3 milioni di euro e abbiamo sempre lavorato in piena sinergia con il club condividendone le ambizioni sportive e sostenendo concretamente il percorso di crescita della società. Gli interventi in corso rappresentano un ulteriore passo avanti in questa direzione, per uno stadio sempre più moderno, funzionale e in grado di ospitare competizioni di alto livello».

Tra i lavori previsti in questa nuova fase, ha aggiunto il vicesindaco Raffaele Latrofa: «Voglio evidenziare lo spostamento del divisorio tra Curva Nord e Gradinata, che tornerà nella posizione originaria, con l’obiettivo, se tecnicamente possibile, di recuperare anche qualche posto aggiuntivo per la tifoseria di casa: sarà inoltre recuperata una porzione della Curva Sud da destinare al pubblico pisano, e previsto un lieve incremento della capienza del settore ospiti, sempre in Curva Sud, con 1.700 nuovi posti a prezzi popolari per la tifoseria nerazzurra».

In cantiere anche la realizzazione di un nuovo tunnel di accesso al campo, la riorganizzazione degli spazi destinati agli spogliatoi, l’ampliamento delle aree per i media e la revisione degli impianti tecnologici, un intervento sulle torri faro, per garantire i parametri illuminotecnici richiesti dalla Serie A. Saranno infine realizzati con materiali prefabbricati una nuova palestra a servizio del PISA, nuovi field box, comprensivi di 16 postazioni coperte per spettatori disabili e accompagnatori, abbattendo l’attuale barriera in plexiglass sotto la tribuna coperta.