«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa, dalla società AC Milan, per un corrispettivo di € 14,3 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,3 milioni».

Con questa nota, il club bianconero ha comunicato di avere esercitato il diritto di riscatto per il difensore francese, che diventa così a tutti gli effetti un calciatore della Juventus. «Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029».

Dopo il prestito della passata stagione, Kalulu passa così definitivamente tra le fila bianconere. Ma come impatterà questo riscatto sui conti di Juventus e Milan? E quanto farà registrare di plusvalenza il club rossonero con l’addio a titolo definitivo?

Kalulu stipendio Juventus – La plusvalenza per il Milan

Partendo dal Milan, l’impatto del prestito era già stato positivo per 5,92 milioni di euro. A questa cifra si aggiunge la plusvalenza che ricadrà sul bilancio 2024/25. Considerando che il valore netto a bilancio del difensore è sceso a 363mila euro circa, la plusvalenza ammonta a oltre 13,93 milioni di euro. L’impatto complessivo sui conti del Milan è positivo per 19,85 milioni di euro circa.

Kalulu stipendio Juventus – Il costo per i bianconeri

Guardando invece alla Juventus, il costo di Kalulu era stato pari a quello del prestito nella stagione 2024/25. I bianconeri hanno messo sul piatto 3,3 milioni di euro per l’arrivo del calciatore, ai quali si è sommato lo stipendio di 2,4 milioni di euro netti, pari a 3,14 milioni di euro lordi (il calciatore gode dei benefici fiscali del Decreto Crescita). Sulla base di queste cifre, Kalulu è costato alla Juventus 6,44 milioni di euro per la sua prima stagione in bianconero.

Avendo esercitato il diritto di riscatto, e considerando un contratto fino al 30 giugno 2029, nella prossima stagione il costo di Kalulu sarà invece il seguente: 3,58 milioni di euro di quota ammortamento, mentre lo stipendio dovrebbe essere di 2,4 milioni di euro netti più bonus (3,14 milioni con il Decreto Crescita).

Considerando queste cifre, il costo complessivo del calciatore nella prossima stagione ammonterà a circa 6,72 milioni di euro. Il peso sui conti sarà dunque in leggera crescita (di poco meno di 300mila euro) rispetto alla stagione scorsa, quando il giocatore era in prestito.