Il Milan si prepara ad accogliere Luka Modric come nuovo calciatore da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Un acquisto inatteso quello del centrocampista croato, che ha concluso la sua avventura al Real Madrid ma vuole ancora continuare a giocare in Europa.

Il nuovo Ds rossonero Igli Tare è intenzionato a portare esperienza nella rosa milanista, e ha individuato in Modric la figura adatta. Il calciatore croato compirà 40 anni a settembre, ma il suo contributo alla causa dei Blancos non è mancato neanche nell’ultima stagione, con 57 presenze in tutte le competizioni e 4 reti.

Modric stipendio Milan – L’impatto dell’affare sui conti

Ma quanto costerà il suo ingaggio al Milan? Come impatterà questa operazione sui conti dei rossoneri? Come detto, Modric è un calciatore attualmente svincolato, motivo per il quale il Milan non dovrà mettere mano al portafoglio per il suo cartellino.

Per quanto riguarda invece il contratto, secondo le indiscrezioni Modric firmerà fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’altra stagione. Il suo stipendio dovrebbe essere pari a 3,5 milioni di euro netti, per un costo totale – considerando la cifra al lordo – di 6,48 milioni di euro.