San Siro, pronta a partire la stagione dei concerti: i ricavi del Meazza con la musica

Conclusa la stagione calcistica, San Siro tornerà a brevissimo centro nevralgico del panorama musicale italiano.

San Siro torna a riempirsi per i concerti. Dopo la conclusione della stagione calcistica, il Meazza è tornato ad ospitare i concerti, con complessivamente 18 date tra il l’8 giugno scorso e il 14 luglio prossimo, con un leggero spostamento in avanti rispetto agli appuntamenti fissati per il 2023, che contava in tutto 19 date.

Si parte con Elodie, alla sua prima esibizione al Meazza, per poi procedere con artisti italiani come Cesare Cremonini e Marco Mengoni, che chiuderà la stagione dei concerti di San Siro, senza dimenticare il grande e atteso ritorno in Italia del “Boss” Bruce Spingsteen con due date.

Ecco le date dei concerti a San Siro nell’estate 2025:

Elodie – 8 giugno

Pinguini Tattici Nucleari – 10 e 11 giugno

Modà – 12 giugno

Cesare Cremonini – 15 e 16 giugno

Elisa – 18 giugno

Gazzelle – 22 giugno

Marracash – 25 e 26 giugno

Gabry Ponte – 28 giugno

Bruce Springsteen – 30 giugno e 3 luglio

Ultimo – 5 e 7 luglio

Lazza – 9 luglio

Marco Mengoni – 13 e 14 luglio

Ma quanto valgono i concerti in termini di affitto per Inter e Milan, che gestiscono il Meazza tramite la società M-I Stadio (partecipata al 50% da entrambe le società)? L’impatto dei concerti sui conti della M-I Stadio sta diventando sempre più importante. Basti pensare che dal 2019/2020 al 2023/24 i ricavi da concerti sono passati da 1,3 a quasi 12 milioni di euro. Sommando le ultime quattro annate, i concerti pesano per più di un terzo sui ricavi totali della compartecipata di Inter e Milan per la gestione dello stadio Meazza.

Tuttavia, nella voce affitto stadio non sono compresi solo i concerti. Tanto che nel bilancio al 30 giugno 2022, infatti, i ricavi per affitto stadio sono schizzati verso l’alto a 6,6 milioni di euro, ma solo grazie al calcio considerando che per le gare di Nations League, Supercoppa italiana e amichevoli sono arrivati 2,4 milioni di euro.

San Siro ricavi concerti – Le cifre a bilancio della M-I Stadio

Image credit: Depositphotos