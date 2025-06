La finale di Champions League, che ha visto il trionfo del Paris Sain-Germain sull’Inter, rischia di costare molto caro alla società francese per via dei festeggiamenti decisamente sopra le righe dei propri tifosi presenti a Monaco di Baviera.

Come riporta il quotidiano tedesco Bild, mentre i giocatori e lo staff parigini festeggiavano la prima Champions vinta dal club francese, alcuni tifosi del PSG sono riusciti ad accedere al campo di gioco e si sono resi protagonisti di atti vandalici. I danni riscontrati potrebbero comportare pesanti multe per il club campione d’Europa da parte della UEFA.

In particolare sono stati riscontrati evidenti danni al campo di gioco, dove si sono riversati i tifosi francesi alla fine della partita. L’area più colpita è quella dell’area di rigore dove attaccava la squadra di Luis Enrique nel primo tempo con zolle di erba tolte dal manto erboso e rete della porta tagliata in vari punti (il gesto del taglio della rete viene tollerato se fatto dai calciatori, ma quello successo a Monaco va ben oltre secondo le prime ricostruzioni).

La stessa invasione di campo dopo il triplice fischio non è stata tollerata dalla UEFA che potrebbe punire il club del presidente Nasser Al Khelaifi anche per l’uso di materiale pirotecnico in varie fasi della partita, soprattuto sul finire della sfida.

I danni riportati dal manto erboso dell’Allianz Arena, impianto del Bayern Monaco che ha ospitato la finale dello scorso sabato, sono stati aggiustati dai giardinieri incaricati visto che l’impianto vedrà svolgersi a breve la semifinale di Nations League fra Germania e Portogallo. Ma nei prossimi giorni il PSG potrebbe vedersi recapitare l’intero conto, sotto forma di ammenda, da parte della UEFA.