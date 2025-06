La finale di Champions League tra PSG e Inter, conclusasi con il primo successo della storia per i parigini, ha consentito a TV8 di conquistare la prima serata televisiva di sabato 31 maggio 2025. Lo scontro calcistico ha polverizzato ogni concorrenza, raggiungendo numeri di alto livello per il canale in chiaro di Sky.

In una serata dominata dalla passione sportiva, la Champions League si è confermata ancora una volta evento televisivo capace di catalizzare l’interesse nazionale. La sfida tra PSG e Inter ha consegnato a TV8 un risultato di alto livello, superiore a quello della semifinale di ritorno Inter-Barcellona.

La rete ha sbaragliato la concorrenza attirando l’attenzione di 6.424.000 spettatori, totalizzando il 35,1% di share. Numeri ancora più significativi se si considerano i dati delle due frazioni di gioco: 6.364.000 spettatori (33,9%) nel primo tempo e 6.487.000 spettatori (36,4%) nel secondo, a risultato praticamente acquisito in favore dei francesi.