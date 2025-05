PSG-Inter, febbre finale: in 30mila senza biglietto a Monaco. Rischio ultras

A meno di 24 ore dal fischio di inizio della finale di Champions League fra Inter e Paris Saint-Germain, a Monaco di Baviera è scattato l’allarme ultras.

Infatti, come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, secondo le stime delle autorità bavaresi saranno almeno 30mila i tifosi, fra Inter e PSG, che arriveranno a Monaco senza avere un biglietto per assistere alla sfida. Un numero che diventa esponenzialmente più grande se si considerano le 64.500 persone che invece sono riuscite ad acquistare un tagliando.

Inoltre, fra gli esclusi, ci sono anche ultras che fanno parte del tifo organizzato, sia da un lato che dall’altro, e proprio per questo l’attenzione è massima. Le immagini arrivate dalla Pinetina, con bandiere e striscioni per protestare contro la questione biglietti, sono state osservate con grande curiosità dalle forze di polizia tedesche che temono disordini prima della finale.

Ovviamente non si può vietare il viaggio a Monaco alle persone senza biglietto, sia da Milano ma anche da Parigi. Forse proprio i supporters del PSG creano più allarme, visti i recenti scontri nel centro della capitale francese in occasione della sfida di Champions League contro l’Aston Villa.

La polizia bavarese schiererà oltre 2.000 agenti, affiancati da colleghi francesi e italiani esperti di dinamiche ultras. «Siamo ben preparati», assicura Thomas Schelshorn, portavoce della polizia locale, abituata a gestire grandi eventi sportivi e due settimane l’anno di Oktoberfest. Ancor più degli scontri nel centro città, preoccupa la possibilità che i tifosi esclusi possano tentare di forzare i cancelli allo stadio. Soprattutto chi è stato truffato con biglietti duplicati o non trasferibili, acquistati online dai bagarini a migliaia di euro.

Secondo le informazioni della polizia francese, a Monaco sono attesi anche piccoli gruppi di sostenitori del Nizza, gemellati con i nerazzurri e in conflitto con i parigini. A questi potrebbero aggiungersi alcuni esponenti solitari di tifoserie organizzate tedesche particolarmente calde, come Hansa e Dinamo Dresda, ma anche ultras di Napoli e Atalanta, tentati dalla possibilità di regolare in Germania conti aperti con gli interisti in Italia.

Proprio per i tifosi senza biglietto, nella città di Monaco sono stati allestiti maxischermi in centro, a cui si aggiunge quello enorme all’Olympiapark: un’area attrezzata con servizi in grado di ospitare fino a 25mila tifosi, aperta fino all’una di notte. L’Inter Club Munchen ha affittato un centro congressi da 700 posti, ma i biglietti sono esauriti. Alessandro Rocca, uno dei presidenti del club, consiglia: «Ci sono birrerie che trasmettono la partita, dal The Keg Bar al Dubliners, dallo Shamrock Pub allo Scholars Lounge, fino al Paulaner am Nockherberg». Ma anche quelle saranno prese d’assalto.

Prima della partita, tifosi di PSG e Inter saranno separati nelle fan zone dedicate, allestite rispettivamente in Königsplatz e Odeonsplatz. Ovunque, la polizia tedesca ha previsto sistemi di videosorveglianza e barriere stradali, anche per prevenire attentati e gesti folli, dopo l’accoltellamento ad Amburgo della scorsa settimana e l’investimento che a Liverpool ha ferito 65 persone durante la parata per festeggiare la conquista della Premier League da parte dei Reds.