Conte resta al Napoli: De Laurentiis prepara un altro mercato da leader 

Antonio Conte resta allenatore del Napoli. Lo ha ufficializzato nella serata di ieri il presidente del club, Aurelio De Laurentiis con un tweet: Avanti tutti, più forti di prima. Ad accompagnare il messaggio, la foto di lui e Conte che esultano insieme sul bus della festa scudetto sul lungomare di Napoli.

Il tecnico, secondo quanto è stato possibile ricostruire, ha preso la decisione di rimanere sulla panchina azzurra per il secondo anno consecutivo già dopo la riunione a Roma in casa di De Laurentiis, in cui ha avuto rassicurazioni sul mercato e sulle modalità per poter affrontare al meglio la prossima stagione, che il Napoli giocherà da campione d’Italia e con la voglia di andare avanti in Champions League.

Conte, che ha un contratto di tre anni, dopo la riunione di martedì pomeriggio a Roma con il presidente e il Ds Giovanni Manna si è preso due giorni per riflettere e poi ha accettato. Una decisione che avrebbe comunicato ieri al presidente nel corso del lungo incontro al quale erano presenti anche l’ad e il Ds del club, Andrea Chiavelli e Giovanni Manna, e al quale ha fatto seguito una cena in un ristorante cittadino.

Una riunione durante la quale sono stati messi a punto ulteriori dettagli. Ma quello che premeva a Conte era soprattutto la certezza di poter contare su una squadra competitiva, e le prime mosse del Napoli sul mercato lo confermerebbero, con De Laurentiis che si prepara a fare ancora la voce grossa dopo gli acquisti della passata sessione estiva.

In programma, infatti, c’è l’arrivo di giocatori esperti come Kevin De Bruyne dal Manchester City e Jonathan Davis dal Lille. Un mercato che si annuncia ancora aggressivo, considerate anche le forti entrate soprattutto dalla qualificazione alla prossima Champions League e dal forte marketing internazionale, oltre ai 75 milioni che il Napoli spera di incassare dalla cessione definitiva di Victor Osimhen.

Conte parteciperà alle riflessioni di mercato e si prepara a ritrovare la nuova squadra per il ritiro estivo che inizierà il 17 luglio nel tradizionale ritiro di Dimaro Folgarida.