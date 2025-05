Una vera e propria rivoluzione è quella che si prospetta in casa Juventus a livello di dirigenza in vista della prossima stagione, ma i cui effetti si potrebbero vedere già nei prossimi giorni, prima della partenza della squadra bianconera per gli Stati Uniti, dove Manuel Locatelli e compagni saranno impegnati per il Mondiale per Club.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il futuro di Cristiano Giuntoli, Managing Director Football bianconero, sembra sempre più lontano da Torino per una decisione che sarebbe stata presa dallo stesso John Elkann, CEO della holding Exor che controlla il club bianconero.

L’addio di Giuntoli, arrivato da Napoli solamente l’estate scorsa, porterebbe al conseguentemente sollevamento dall’incarico anche di Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli, portati alla Continassa proprio da Giuntoli, che dovrebbero arrivare all’addio alla Juventus proprio nella giornata di oggi.

In attesa delle comunicazioni ufficiali, sembra che il club bianconero sia sempre più intenzionato di ripartire da Damien Comolli, appena dimessosi da presidente del Tolosa (club di proprietà del fondo USA RedBird come il Milan), e Matteo Tognozzi, capo scouting della Juve fino al 2023 prima di trasferirsi al Girona come Direttore sportivo. Proprio questa dovrebbe essere, secondo le ultime indiscrezioni, la carica che ricoprirà in bianconero.