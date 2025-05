Giuseppe Sala: «La parata Champions dell’Inter sarebbe domenica» 

«La parata tendenzialmente sarebbe la domenica». Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1 della parata in città dell’Inter, se dovesse vincere la finale di Champions League sabato a Monaco di Baviera.

«Ci siamo visti con Inter e c’era anche Beppe Marotta, in prefettura, e loro dicono “scaramanticamente non ne parliamo”. E comunque tanto per dare qualche informazione, ci sarà un maxi schermo a San Siro ma è escluso che la squadra possa tornare nella notte di sabato. Quindi non state allo stadio, perché non può arrivare la squadra», ha aggiunto il primo cittadino.

Sala ha poi parlato del tema del nuovo stadio che Inter e Milan puntano a realizzare nei prossimi anni: «Per me il nuovo stadio si dovrà chiamare sempre San Siro. Stiamo correndo, penso che riusciremo a vendere il vecchio San Siro e le aree per settembre ai club», ha sottolineato.

«I club inizieranno dopo le Olimpiadi a costruire il nuovo stadio che dovrebbe essere pronto per gli Europei del 2032 e poi inizieranno a lavorare sul vecchio impianto, che non avrà la funzione dello stadio. Ci sarà una società 50-50 fatta dai due club a cui sarà venduto lo stadio», ha concluso il sindaco di Milano.