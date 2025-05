Juve, prosegue la rivoluzione: anche Giuntoli verso l’addio al club

Non si placa la rivoluzione in casa a Juventus. In attesa dell’approdo a Torino dell’ormai ex presidente del Tolosa Damien Comolli, si prepara l’uscita di scena dopo soltanto una stagione del Managing Director Football dei bianconeri Cristiano Giuntoli.

Giuntoli ha un contratto con la Juventus con scadenza prevista per la stagione 2027/28, ma le strade si separeranno molto probabilmente in anticipo. La decisione sarebbe stata presa da John Elkann in persona, amministratore delegato di Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla la Juventus).

Fatale una stagione negativa, salvata dalla qualificazione in Champions, ma per la quale si è reso necessario l’esonero di Thiago Motta e l’avvicendamento in panchina con Igor Tudor. Tra le altre novità in casa Juventus, ci sarebbe anche il ritorno di Matteo Tognozzi come capo scout, dopo un’esperienza da Ds del Granada.

Previsto inoltre un ruolo sempre più centrale per Giorgio Chiellini. La decisione ufficiale della Juventus sarà presa a breve. Restano da definire soltanto le modalità e i tempi dell’annuncio: la scelta rientra in un più ampio piano di rilancio del club, che punta a rinnovare la dirigenza in vista delle prossime sfide sportive ed economiche.