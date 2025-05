Champions, Sky conferma Caressa e Bergomi in telecronaca per la finale Inter-PSG

Manca sempre meno alla finale di Champions League 2024/25 che si giocherà sabato 31 maggio a Monaco di Baviera e vedrà affrontarsi l’Inter di Simone Inzaghi e il Paris Saint-Germain guidato da Luis Enrique.

La sfida sarà trasmessa su Sky, ma anche in chiaro su TV8 per le norme AgCom sugli eventi sportivi di interesse nazionale, con la telecronaca della coppia composta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi che sono stati confermati dopo le polemiche susseguitesi successive al commento della semifinale di ritorno fra nerazzurri e il Barcellona a San Siro.

Sky racconterà minuto per minuto, con una copertura di altissimo livello editoriale e tecnologico, ogni tappa di questo avvicinamento al match dell’anno: già da domani mattina, infatti, Sky Sport 24 sarà in onda direttamente dall’Allianz Arena, con la conduzione di Roberta Noè e i collegamenti degli inviati. News e aggiornamenti costanti, con particolare attenzione alla rifinitura in campo dei nerazzurri e dei parigini.

Nel giorno della finale, collegamenti costanti dagli hotel delle due squadre, con Andrea Paventi, Matteo Barzaghi e Gianluigi Bagnulo pronti a svelare le ultime sulle scelte di Simone Inzaghi e Luis Enrique. Gianluca di Marzio e Luca Marchetti saranno gli inviati speciali in zona UEFA Champions Festival, all’Olympiapark di Monaco, da dove trasmetteranno tutta l’atmosfera della giornata insieme ai tifosi e agli ospiti che si alterneranno ai loro microfoni. Nel pomeriggio, diretta non stop con il percorso dei pullman verso lo stadio e i collegamenti da bordocampo e le immagini da San Siro, dove migliaia di tifosi si raduneranno per seguire la finale dal maxischermo allestito nella pancia dello stadio milanese.

Dalle 18.30 appuntamento con Mario Giunta e il suo Campo Aperto, mentre dalle 19.15 spazio al prepartita con Champions League Show: in studio, direttamente dall’Allianz Arena, Federica Masolin con il suo top team, tra cui il mister Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Paolo Condò e l’ospite speciale Walter Samuel, con Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso in collegamento direttamente dal campo. Spazi news affidati a Mario Giunta. La telecronaca del match sarà di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.