Ufficiale, Brescia penalizzato e in Serie C: Sampdoria-Salernitana ai playout

Il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato il Brescia di quattro punti per la stagione 2024/25 (e ulteriori quattro punti da scontare nel 2025/26) condannando così la società di Massimo Cellino alla retrocessione Serie C. In attesa dell’udienza davanti alla Corte d’Appello prevista per il 12 giugno, i playout si giocheranno fra Salernitana e Sampdoria con la gara di andata che dovrebbe essere fissata per il 15 giugno. Tra gli altri club, il Trapani ha ricevuto otto punti di penalizzazione tutti da scontare nella stagione 2025/26.

Il Brescia potrà poi, eventualmente, ricorrere alla giustizia ordinaria. Intanto, però, in termini di giustizia sportiva c’è anche il ricorso della Salernitana al Coni: il ricorso cautelare del club campano è stato respinto dal Collegio di Garanzia del Coni, con l’udienza che andrà in scena il prossimo 10 giugno.

Brescia penalizzato – Il dispositivo del Tribunale

Questo il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale sulla penalizzazione del club lombardo:

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

per il sig. Massimo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione;

per il sig. Edoardo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione;

per la società Brescia Calcio Spa, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, di cui 4 (quattro) da scontare nella corrente stagione sportiva e 4 (quattro) da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.

Brescia penalizzato – L’origine della vicenda

La vicenda nasce nel febbraio 2025, quando in vista delle scadenze imposte dalla federazione, il club ha provveduto a pagare a pagare gli stipendi netti relativi ai mesi di novembre 2024, dicembre 2024 e gennaio 2025. Tuttavia, non disponendo delle risorse finanziarie necessarie per coprire anche gli importi lordi, cioè i contributi fiscali e previdenziali (Irpef e Inps), ha deciso di ricorrere a un credito d’imposta — uno strumento legale utilizzato anche da molte altre imprese — acquisito dalla società milanese Alfieri. L’operazione aveva un valore complessivo di 2,4 milioni di euro, pagando circa 2 milioni. E, utilizzando questi crediti, sono stati predisposti i modelli F24 per coprire i debiti fiscali e contributivi: 1.439.676 euro per le scadenze di febbraio e 445.485 euro per quelle di aprile.

Tuttavia, il 28 febbraio, la Covisoc ha inviato una comunicazione all’Agenzia delle Entrate segnalando una possibile irregolarità. La risposta è arrivata solo 77 giorni dopo, domenica scorsa: secondo l’Agenzia, il Brescia non ha mai effettuato il pagamento dei contributi.

Brescia penalizzato – La classifica di Serie B

