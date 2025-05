Marotta: «Il core business di un club è il calcio: io sono per la competenza calcistica»

In attesa di sabato sera, quando l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo a Monaco di Baviera per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, quest’oggi la società nerazzurra celebra i 60 anni dal successo in Coppa dei Campioni, la seconda della sua storia.

«È un amarcord straordinario, storico e piacevole – ha dichiarato il presidente nerazzurro, Giuseppe Marotta, a Sky Sport –. È la rievocazione di una partita molto bella, che da ragazzino avevo visto in bianco e nero in televisione, quella del gol di Jair. Spero che sia di grande auspicio per la nostra finale di sabato. Ho avuto modo di parlare con Bedin, Mazzola e il presidente Moratti. Sono momenti belli perché i campioni e un presidente vincente possono aumentare le motivazioni che già abbiamo».

Su come vivrà la finale da presidente, una prima volta: «Ho avuto questa gratificazione dalla nuova proprietà Oaktree, con le grandi figure del passato c’è in comune la passione e il senso di appartenenza. Per quanto mi riguarda garantisco il mio contributo. Questa è una partita che può segnare la storia: in 50 anni sarebbe la terza finale. Per noi è un momento in cui ci sentiamo addosso grande responsabilità e grande entusiasmo e motivazioni per ciò che faremo».

Durante la giornata odierna, Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a RSI (Radiotelevisione Svizzera di lingua Italiana): «Questo gruppo è cresciuto in questi anni, dopo l’esperienza di Istanbul c’è stata una consapevolezza maggiore nei propri mezzi. Siamo pronti per giocare fino in fondo la finale di Champions».

«Ho avuto la fortuna di essere in due club molto forti come la Juventus e l’Inter e questo mi ha facilitato. Sono quattro finali ma questo va condiviso con le squadre con le quali mi sono presentato alle finali di Champions. Io credo che il core business di una società di calcio sia proprio giocare a calcio. Spesso si parla di una grande organizzazione manageriale fatta di grandi manager che, però, hanno poca affinità col mondo del calcio. Io sono per la competenza calcistica, per l’esperienza calcistica. Questo è un valore aggiunto che non tutte le società hanno», ha concluso Marotta.