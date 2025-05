SURJ Sports Investment – il ramo di investimenti sportivi che fa riferimento al fondo saudita PIF – e Kings League hanno annunciato oggi una partnership per lanciare la Kings League MENA, una versione regionale del rivoluzionario format di calcio a sette fondato dalla leggenda del calcio e imprenditore Gerard Piqué.

La nuova joint venture sarà lanciata entro la fine dell’anno e porterà un’esperienza sportiva innovativa e digitale nella Regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa, ndr), con l’Arabia Saudita confermata come Paese ospitante dello split inaugurale della lega. Sviluppata in collaborazione tra SURJ Sports Investment e Kings League, la lega MENA – destinata a diventare la settima lega del portafoglio globale della Kings League – presenterà un mix unico di talenti calcistici regionali, contenuti nativi digitali ed eventi dal vivo spettacolari, ridefinendo il modo in cui i fan vivono il gioco del calcio.

I dettagli sulle identità delle squadre, i presidenti e il formato della competizione saranno svelati in prossimità del calcio d’inizio inaugurale. L’iniziativa include piani per coinvolgere i talenti locali attraverso provini, meccanismi di draft e attività comunitarie, contribuendo a creare un nuovo bacino di talenti calcistici e creativi in tutto il mondo arabo. L’annuncio rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione dell’intrattenimento sportivo della Regione.

Con un formato che fonde calcio competitivo, regole gamificate e streamer celebri come proprietari delle squadre, la Kings League MENA è progettata per attrarre il pubblico più giovane e stabilire un nuovo standard di coinvolgimento dei fan. Con l’80% dei 30 milioni di followers globali sui social media della Kings League sotto i 34 anni – e quasi il 70% della popolazione saudita sotto i 30 – la lega è pensata per adattarsi ai comportamenti digitali e alle preferenze d’intrattenimento della gioventù del territorio.

Danny Townsend, CEO di SURJ Sports Investment, ha dichiarato: «Kings League MENA è qualcosa di completamente nuovo per la Regione. Stiamo portando sul mercato un modello totalmente innovativo, che celebra lo spirito competitivo del calcio abbracciando contemporaneamente l’energia dei creator digitali, dei fan e della cultura giovanile. Questa joint venture riflette il mandato più ampio di SURJ di investire in proprietà intellettuali sportive e piattaforme abilitanti che offrano ritorni a lungo termine, facciano crescere l’ecosistema e si connettano con la prossima generazione di fan nell’area MENA».

Questo invece il commento di Djamel Agaoua, CEO della Kings League: «Siamo entusiasti di portare la Kings League nell’area MENA attraverso questa emozionante partnership con SURJ. L’Arabia Saudita è il trampolino di lancio perfetto per una lega audace, fan-first e nativa digitale. Insieme stiamo costruendo una piattaforma che fonde intrattenimento, sport e cultura digitale, una piattaforma su misura per l’ambizione di questa Regione».

La Kings League ha reinventato il calcio per l’era digitale e per la nuova generazione di fan. Dal successo esplosivo della lega spagnola originaria nel 2023, si è espansa nei principali mercati calcistici del mondo, aggiungendo leghe in Messico, Brasile, Francia, Italia e Germania. Stadi iconici come il Camp Nou di Barcellona (90.000 spettatori) e l’Allianz Stadium di Torino (40.000 spettatori) hanno registrato il tutto esaurito per le finali delle competizioni Kings League.

L’ecosistema globale in espansione è arricchito da due spettacolari tornei internazionali annuali: la Kings World Cup Clubs e la Kings World Cup Nations. La Kings League collabora con i migliori streamer, creatori di contenuti e leggende del calcio per aumentare l’engagement, e porterà lo stesso modello vincente nella Regione MENA. Tra i presidenti di squadre e leghe nell’ecosistema Kings League figurano superstar del calcio come:

Lamine Yamal e Jules Koundé (FC Barcelona)

Kaká e Neymar Jr (leggende del Brasile)

Kun Agüero (icona dell’Argentina)

Bastian Schweinsteiger (ex capitano della Germania)

Aurélien Tchouaméni ed Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Claudio Marchisio (leggenda della Juventus e Head of Competition di Kings League Lottomatica.sport Italy)

Tra le superstar del mondo digitale coinvolte figurano: