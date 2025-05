Barça, dai posti VIP del nuovo Camp Nou in arrivo 335 milioni

In attesa di giocare la prima partita nel nuovo Spotify Camp Nou, il Barcellona inizia a raccogliere i primi importanti frutti per il club catalano che oggi ha ufficializzato il tutto esaurito per le VVIP Suites, l’offerta più esclusiva del Club.

Attualmente, risultano esaurite quattro categorie di prodotto: VVIP Suites, Boxes, Premium Seats e Loge Seats, per un totale di 1.740 posti. A questo si aggiungono gli ottimi risultati di vendita nelle altre aree VIP. Le uniche opzioni ancora disponibili per chi desidera un posto per la prima partita al nuovo Spotify Camp Nou sono i posti nella Players Zone e Pitch Row (situati nella parte inferiore dello stadio) e nel settore Balcony (secondo anello). La domanda continua a crescere, con diverse aree già esaurite e richieste in aumento settimana dopo settimana.

Per quanto riguarda i VIP Ring Seats, posti situati nel primo anello VIP, ci sono ancora disponibilità, nonostante la loro popolarità. Il Club ha venduto oltre 1.000 posti di questa categoria, con un prezzo che parte da 5.500 euro a stagione, e l’obiettivo è che siano pronti a partire da gennaio 2026. Alcune zone sono già esaurite.

Il club catalano ha inoltre venduto oltre 3.700 posti VIP, cifra che si traduce in circa 335 milioni di euro di entrate stimate nel medio-lungo termine. La strategia di commercializzazione si basa su contratti pluriennali, offrendo al Club una base finanziaria solida e stabile per gli anni a venire, consolidando il nuovo modello di generazione di reddito promosso dall’Espai Barça.

L’offerta Barça Hospitality non rappresenta solo un miglioramento dell’esperienza allo stadio, ma risponde anche a una domanda crescente da parte del mondo degli affari e di chi desidera vivere il calcio in modo esclusivo. Il club blaugrana ha puntato soprattutto su aziende che vogliono rafforzare i rapporti con i propri clienti, creare reti e offrire esperienze uniche ai propri team, in un ambiente favorevole al contatto e alle relazioni professionali.

L’offerta è pensata anche per quei tifosi che vogliono vivere l’esperienza di vedere l’FC Barcelona da una prospettiva più intima ed esclusiva, con una varietà di prezzi e servizi che si adattano alle diverse esigenze.

Per garantire un’esperienza informativa e un acquisto immersivo, il Barça ha creato uno spazio di circa 1.000 m² come piattaforma commerciale, dove gli interessati possono conoscere i nuovi posti VIP, vedere gli spazi e ricevere attenzione personalizzata in un ambiente sofisticato ed esclusivo.

Con oltre 9.400 posti VIP e Hospitality previsti nel nuovo stadio e un obiettivo di raggiungere 120 milioni di euro all’anno in entrate combinate con le sponsorizzazioni. L’eccellente risposta del mercato conferma la validità del modello proposto dal Barcelona e posiziona il club come leader in Europa nell’offerta di esperienze sportive premium.