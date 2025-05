Dove vedere finale Conference League? Dopo aver visto lo scontro tutto inglese per l’ultimo atto dell’Europa League, anche la terza competizione europea vedrà scendere in campo una formazione d’Oltremanica fra le protagoniste. Infatti, a contendersi la vittoria ci saranno in campo Real Betis e Chelsea. Quest’ultimo ha eliminato la Fiorentina ai tempi supplementari in semifinale.

Vincere la Conference League non porterebbe in dote solamente un trofeo, ma garantirebbe alla vincitrice anche la partecipazione alla prossima edizione della UEFA Europa League. Tuttavia, entrambe le squadre hanno già centrato il proprio piazzamento europeo tramite il campionato, con il Chelsea che addirittura si è piazzato fra le prime cinque in Premier League e quindi la prossima stagione giocherà la Champions League. Ma dove si potrà seguire il big match?

Dove vedere finale Conference League – Il torneo è su Sky

La terza competizione più importante a livello di club in Europa è visibile su Sky. Insieme a NOW (clicca qui per abbonarti a NOW), la pay tv di Comcast ha trasmesso in esclusiva tutte le partite della stagione 2024/2025. Tutti i match – fatta eccezione per il doppio confronto Fiorentina-Betis – sono stati riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata il giovedì, ma di Europa League: il miglior match tra formazioni straniere. Il match è stato trasmesso sempre in chiaro su TV8.

Dopo la scelta effettuata per le due semifinali della formazione di Palladino, Sky ha deciso di replicare per quanto riguarda la finalissima della competizione: Real Betis-Chelsea sarà dunque trasmessa in diretta e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Dove vedere finale Europa League – Quando e dove si gioca

Real Betis e Chelsea scenderanno in campo dello stadio comunale di Breslavia (Polonia), mercoledì 28 maggio, con il calcio di inizio fissato per le ore 21.00.