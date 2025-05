Serie A, seconda stagione di fila oltre i 30mila spettatori in media: non succedeva da fine anni ‘90

La Serie A continua a vivere un momento d’oro sul fronte della partecipazione allo stadio. La stagione 2024/25 si è chiusa con una media di 30.824 spettatori per partita, confermando il trend di crescita degli ultimi anni e – soprattutto – sancendo un evento che non si verificava da più di due decenni: per la seconda stagione consecutiva, la media pubblico supera quota 30mila.

Già nel 2023/24 la Serie A aveva toccato i 30.911 spettatori a partita, un dato straordinario che segnava il ritorno a livelli di affluenza da fine anni ’90. L’ultima volta in cui il massimo campionato italiano aveva superato questa soglia per stagioni consecutive risale infatti al triennio tra il 1997/98 e il 1999/00, con medie di:

31.223 nel 1997/98 (record assoluto del periodo considerato),

(record assoluto del periodo considerato), 30.762 nel 1998/99 ,

, 30.025 nel 1999/00.

Spettatori Serie A, i dati delle ultime stagioni

Dopo quell’epoca, coincisa con un calcio italiano ancora leader in Europa e con stadi spesso pieni grazie alle big storiche (e a impianti più capienti), si era aperta una lunga fase di declino in termini di affluenza, culminata nella stagione 2006/07 (quella del post Calciopoli) con una media di appena 19.307 spettatori.

Dati a cui è seguita una lenta risalita, con una prima parte degli anni 2010 segnata da una difficoltà nel portare il pubblico allo stadio, complice anche un periodo infelice per Inter e Milan (specialmente tra il 2013 e il 2017). Da lì, tuttavia, le presenze allo stadio sono andate via via crescendo fino a toccare le cifre della stagione che si è appena conclusa. Negli ultimi dieci anni, così, la Serie A ha recuperato quasi 9mila spettatori medi, per una crescita pari a circa il 40%.

Spettatori Serie A, i dati del 2024/25

Secondo i dati raccolti da Calcio e Finanza, nella stagione 2024/25 la Serie A ha totalizzato 11.682.417 spettatori complessivi, in lieve calo (-0,54%) rispetto agli 11.746.099 della stagione precedente. Un dato su cui pesa tuttavia anche la gara disputata a porte chiuse tra Genoa e Juventus, che ha abbassato i numeri totali stagionali. La media si attesta a 30.824 spettatori a partita, con un calo contenuto dello 0,28% rispetto al 2023/24.

Il dato probabilmente più significativo, però, è quello relativo al tasso di riempimento degli stadi, che ha fatto registrare un balzo in avanti notevole: dal 82,80% del 2023/24 al 92,41% del 2024/25, con una crescita dell’11,61%. Un dato su cui ha influito anche l’apertura totale dello stadio dell’Atalanta oltre alla riduzione della capienza del Franchi di Firenze, visti i lavori di ristrutturazione dell’impianto (qui la classifica squadra per squadra).

I dati tengono conto dei posti venduti per ogni singola partita e non delle presenze effettive allo stadio, dato che non viene reso noto pubblicamente. Tra gli altri, in particolare per il caso del Milan, specialmente nelle ultime partite si è notata una presenza meno nutrita sugli spalti, a fronte di vendite che hanno superato spesso i 70mila tagliandi. Il motivo è da ricondurre principalmente al “no show” – l’assenza fisica di chi ha un abbonamento, un dato che mediamente nella scorsa stagione si è aggirato intorno al 20% a partita –, a causa dei risultati decisamente poco entusiasmanti della squadra.