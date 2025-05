Il Napoli è campione d’Italia: per gli azzurri primato anche fronte social

La lotta scudetto non è stato l’unico tema ad accendere i tifosi: anche la corsa alle coppe europee ha infuocato i social, generando migliaia di commenti sui social. In Champions League vanno Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, con i bianconeri che strappano il quarto posto grazie alla vittoria in rimonta a Venezia, condannando la Roma all’Europa League, nonostante una stagione in crescendo. Anche il Bologna, forte della vittoria in Coppa Italia, si qualifica. In Conference League va la Fiorentina, mentre la Lazio resta fuori da tutti i giochi: il ko col Lecce ha fatto esplodere la contestazione all’Olimpico e acceso le discussioni online.