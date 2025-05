Con tutta probabilità il 31 maggio allo stadio di San Siro sarà allestito un maxi-schermo per trasmettere Inter-Psg, finale di Champions League che si svolgerà a Monaco di Baviera. “A Milano stiamo discutendo con l’Inter e anche con la Prefettura – ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala in diretta a Rtl 102.5 – , non è ancora una notizia ufficiale ma c’è un’intenzione chiara di mettere un maxi schermo a San Siro per garantire alle persone di veder la partita anche in una situazione più tranquilla” quindi con il maxischermo finale Champions 2025.

Sala, tifoso interista, non sa ancora se sarà a Monaco: “È in corso una trattativa delicata con la mia compagna che il giorno dopo compie gli anni”, ha detto il primo cittadino milanese, che era anche a Istanbul per la finale del 2023 persa dai nerazzurri contro il Manchester City.

Maxischermo finale Champions 2025, come andò nel 2023

Nel 2023 il Comune di Milano, guidato sempre dal sindaco Sala, aveva dato il via libera all’Inter per aprire San Siro, a pagamento, e trasmettere la finale di Champions fra Inter e Manchester City sui maxisxhermi posti in mezzo al campo con i tifosi nerazzurri seduti regolarmente sugli spalti di metà Meazza più il parterre sul terreno di gioco.

Per questa finalissima, invece, sono in corso valutazioni fra Comune e l’autorità predisposte per l’ordine di pubblico, per un maxischermo disposto in città. Nelle prossime settimane saranno quindi comunicate eventuali decisioni per consentire ai tifosi nerazzurri di vedere la finale di Champions League fra Inter e PSG in un luogo di aggregazione pubblico. La partita sarà comunque trasmessa in chiaro: le informazioni utili su dove vedere la finale Champions in chiaro.

“Ci sono motivi di ordine pubblico, perché San Siro è molto più semplice da controllare – ha poi aggiunto Sala a margine dell’alzabandiera in piazza Duomo per i 100 anni dell’aeronautica a Milano – e poi c’è un tema di capienza perché l’accesso in piazza Duomo è molto più limitato”.

“Ora sia io che il prefetto ne stiamo parlando con l’Inter, io mi auguro che la cosa si faccia. C’è anche un po’ di scaramanzia perché l’ultima volta che il maxi schermo è stato fatto – ha ricordato il sindaco – io ero ad Istanbul e non era andata così bene. Ma credo che sia una buona idea che appoggio e che penso sia nella volontà della Prefettura”, ha concluso.