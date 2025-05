La settimana di Kevin De Bruyne inizierà domani, quando la festa del Napoli per il quarto scudetto della storia resterà nella memoria della città. De Laurentiis ha scelto di osare e, strappando le convinzioni che l’hanno accompagnato a lungo, stavolta sta per sistemare sul tavolo della trattativa con il management dell’ormai ex Manchester City una cifra da brividi per evitare concorrenza su un parametrio zero di questo livello.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, mercoledì, in un appuntamento che pare ormai definito, l’offerta prevederà un bonus alla firma di 10 milioni di euro e un biennale da 5,5 milioni di euro stagionali, a cui aggiungere poi un’opzione per il terzo anno. In sintesi, un totale tra i 20 e i 25 milioni.

De Bruyne stipendio Napoli – L’impatto dell’operazione sui conti

Ma come impatterebbe questo maxi colpo sui conti del Napoli? Quanto costerebbe De Bruyne al club di De Laurentiis nella prossima stagione? Partendo dal costo del “cartellino” (al quale si può equiparare il bonus alla firma), se le cifre fossero confermate e il contratto durasse due anni, la quota ammortamento della prima stagione sarebbe pari a 5 milioni di euro.

A questa cifra andrebbe poi aggiunto lo stipendio del calciatore. Considerando i 5,5 milioni di euro netti, la cifra al lordo dovrebbe ammontare a 10,18 milioni di euro circa. Va ricordato, infatti, che il Napoli non può contare sugli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita per De Bruyne, eliminati ormai dal 1° gennaio del 2024 per tutti i nuovi arrivi.

Sulla base delle cifre qui considerate, il costo di De Bruyne per il Napoli sarebbe dunque pari a un totale di 15,18 milioni di euro per ognuna della due stagioni del contratto. La quota ammortamento potrebbe calare qualora il contratto fosse più lungo o un rinnovo dovesse intervenire prima della scadenza.