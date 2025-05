Juve, qualificazione in Champions raggiunta ma vendite sul titolo in Borsa: -3%

La Juventus, grazie alla sofferta vittoria di Venezia per 3-2, ha centrato la seconda qualificazione consecutiva in Champions League. Obiettivo minimo centrato per i bianconeri, anche grazie al cambio in panchina con Igor Tudor scelto per sostituire l’esonerato Thiago Motta.

In attesa di conoscere il futuro della panchina bianconera, con il tecnico croato che si gioca le sue chances, che sono comunque date in aumento, nel prossimo Mondiale per Club di giugno, da Piazza Affari il titolo Juve non restituisce però un quadro positivo.

Infatti, in apertura il titolo bianconero perde oltre il 3%, nonostante l’indice FTSE Mib sia sopra l’1%. Il valore delle azioni della Juve sono poco sotto i 3,2 euro con una capitalizzazione di mercato di 1,19 miliardi di euro. Quest’ultimo valore sarà da tenere d’occhio con massima attenzione, visto che è stato indicato come punto di riferimento per un possibile aumento di capitale da sottoscrivere da parte del primo azionista Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann.

Exor che ha già versato 15 milioni di euro nella Juventus identificando l’aumento del capitale per un massimo pari al 10% della capitalizzazione di mercato del titolo in Borsa. Aumento di capitale che però potrebbe essere stato scongiurato grazie alla qualificazione alla prossima Champions League e al doppio accordo per lo sponsor di maglia, fra cui c’è anche Jeep, marchio di Stellantis, holding dell’automotive controllata proprio da Exor.