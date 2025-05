Dove vedere festa scudetto Napoli tv streaming: guarda l'evento in diretta

Il Napoli si appresta a festeggiare il quarto scudetto della propria storia insieme ai suoi tifosi dopo la notte di venerdì sera che ha visto gli uomini di Antonio Conte prima battere il Cagliari e poi festeggiare con la propria gente allo stadio Diego Armando Maradona.

Ma è per oggi il grande appuntamento con i due bus scoperti che percorreranno il lungomare del capoluogo campano e che saranno chiamati a sfilare fra una marea di persone in festa: secondo le prime stime saranno presenti circa 200mila tifosi azzurri, ma potrebbero essere di più.

Dove vedere festa scudetto Napoli – Il percorso

Come detto la sfilata dei campioni di Italia 2024/25 sarà su due bus scoperti che percorreranno il lungo mare di Napoli. Si parte alle ore 15.00 con la squadra che arriverà a Molo Luise a bordo di imbarcazioni per poi salire sui bus, che sfileranno sul lungomare a piazza Vittoria e ritorno. Il percorso che sarà seguito da Di Lorenzo e compagni per un circuito di circa 3 chilometri e che vedrà la chiusura delle stazioni delle linea 6 che insistono sull’area e la funicolare di Mergellina.

Per consentire ai tifosi di assistere alla sfilata, verrà realizzato una sorta di ‘contenitore’ i cui accessi saranno posizionati alle due estremità della Villa comunale, al cui interno sarà consentito l’accesso a circa 150mila persone. L’intera area dell’evento sarà, inoltre, perimetrata e contingentata con accessi presidiati, e delimitata a nord da Via Giordano Bruno e Via Riviera di Chiaia, a ovest da Piazza Sannazzaro, a est da Piazza della Vittoria. All’interno saranno garantiti controlli ai varchi, misure di sicurezza, assistenza al pubblico e presidio sanitario. Ma per consentire anche ad altri di poter partecipare, pure se a distanza, saranno installati 4 maxi schermi in piazza Sannazaro, all’altezza di Villa Pignatelli, Largo Sermoneta e via Partenope per accogliere, complessivamente, altre 50mila persone. Il dispositivo di vigilanza sarà applicato anche sullo specchio d’acqua che porterà i giocatori al Molo Luise e sarà installato un sistema di barriere anti sfondamento sul lato della Villa comunale per interdire il lato mare.

Dove vedere festa scudetto Napoli – Maxischermi e scuole chiuse

Visto il grande numero di persone attese per la festa scudetto del Napoli, per la sfilata dei due bus scoperti, come disposto nell’incontro in Prefettura alla presenza del sindaco, Gaetano Manfredi, ci sarà la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, nel territorio della Municipalità 1.

Infine, quattro maxischermi sono stati allestiti nelle aree circostanti il lungomare Caracciolo – a largo Sermoneta, piazza Sannazaro, piazza San Pasquale e via Partenope (all’altezza dell’ex Università) – per consentire, anche a coloro che non riescono ad accedere, di assistere alla sfilata.

Dove vedere festa scudetto Napoli – La diretta tv streaming

Per chi non fosse riuscito a recarsi a Napoli per festeggiare la conquista del quarto scudetto della storia azzurra, sarà possibile seguire la parata in diretta televisiva. Infatti, durante la sfilata, che ricordiamo inizierà per le ore 15.00 e andrà avanti tutta la sera fra festeggiamenti in piazza e la cena che attende squadra e staff, saranno presenti numerosi collegamenti con Sky Sport 24 che seguirà l’evento per tutta la sua durata.

La festa sarà seguita anche dalla Rai, con una diretta che prenderà il via alle ore 15.30 su Rai 2, canale numero 2 del digitle terrestre.