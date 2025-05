Quest’oggi alle ore 11.00 si terrà un Consiglio FIGC molto delicato con tanti argomenti spinosi sul tavolo. Uno di questi, forse il più atteso, riguarda il caso Brescia, club deferito negli scorsi giorni, che ha fatto slittare la disputa dei playout che non si giocheranno fino a quando la questione non si risolverà in maniera definitiva.

«D’intesa con il Presidente federale, data la straordinarietà della circostanza, Bedin ha informato i club che il tema sarà portato lunedì all’attenzione del Consiglio Federale, relativamente alle valutazioni conseguenti l‘iter e le tempistiche», si legge nella nota pubblicata dalla Lega Serie B dopo l’ultima assemblea.

Oltre alla questione legata alla quarta retrocessa della Serie B, il Consiglio FIGC ha confermato gli altri ordini del giorno che sono i seguenti:

informativa del segretario generale;

partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato di Serie C 2025/2026:

provvedimenti conseguenti;

partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato di Serie D 2025/2026:

provvedimenti conseguenti;

modifiche regolamentari;

nomine di competenze;

relazioni annuali 2024 Internal Audit e OdV;

varie ed eventuali.

Come si legge, sul tavolo anche la partecipazione del Milan Futuro al prossimo campionato di Serie D vista la retrocessione ai playout della seconda squadra rossonera che però mantiene vive le speranze di un possibile ripescaggio qualora ci fosse da completare il quadro delle 60 squadre che parteciperanno alla Serie C 2025/26.