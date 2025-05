Roland Garros: al via lo speciale di Sport e Finanza sul Grande Slam parigino

Parigi si prende il palcoscenico. Dal 25 maggio all’8 giugno , la terra rossa della capitale francese torna protagonista con l’edizione 2025 dell’ Open di Francia , appuntamento iconico del circuito tennistico mondiale. Il torneo, giunto alla sua 124esima edizione, si disputa nello Stade Roland Garros , recentemente rinnovato per migliorare l’esperienza di pubblico, atleti e media.

Speciale Roland Garros: la dimensione economica del torneo

Il Roland Garros non è soltanto un evento sportivo: è un motore economico che genera ogni anno centinaia di milioni di euro, coinvolgendo circa 675mila spettatori nell’ultima edizione e migliaia di addetti ai lavori.

Negli ultimi anni, l’Open di Francia ha compiuto un deciso salto di qualità, con la FFT che ha siglato nuove collaborazioni con brand internazionali, ampliando la rete di sponsor ufficiali e attivando nuove iniziative di sostenibilità e inclusione.

In particolare, gli sponsor del torneo sono attratti dalla visibilità internazionale del palcoscenico e per associarsi alla manifestazione hanno messo sul piatto complessivamente circa 100 milioni di euro nel 2024, secondo GlobalData.

Speciale Roland Garros: nuove strutture e visione globale

L’edizione 2025 punta a superare le cifre precedenti grazie all’incremento dell’offerta commerciale, all’espansione delle tribune e al consolidamento degli spazi dedicati alle aziende, sempre più orientati all’engagement del pubblico.

In parallelo, è forte l’impegno anche in termini infrastrutturali e strategici, testimoniato dalla continua modernizzazione del sito, stimolato anche dall’appuntamento olimpico del 2024 che ha dato un forte impulso al rinnovamento.

Tra gli ultimi interventi realizzati spiccano la copertura del campo centrale, il Philippe Chatrier, ultimata nel 2020, a cui poi è seguita quella del Suzanne Lenglen, portata a termine pochi mesi prima dei Giochi Estivi, dotando il complesso di due campi coperti.

Tutti gli approfondimenti nella sezione dedicata di Sport e Finanza

La copertura mediatica sarà ampia: in Italia, Sky Sport tramite satellite e NOW con l’opzione streaming offriranno l’intero torneo in diretta attraverso Eurosport, canale disponibile anche sulla piattaforma DAZN che garantirà una copertura integrale.

Sport e Finanza dedica un’intera sezione al Roland Garros, con analisi dettagliate sugli economics del torneo, le iniziative degli sponsor, i dati sull’affluenza e approfondimenti dedicati agli atleti italiani in gara.

Durante le due settimane parigine, i lettori troveranno aggiornamenti quotidiani legati all’attualità e contenuti esclusivi per vivere da vicino uno degli appuntamenti più affascinanti del calendario tennistico mondiale.