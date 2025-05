Napoli, De Laurentiis: «Vinti due scudetti contro il Nord senza debiti»

“Gli artefici di questo Scudetto? Sicuramente la mia scelta di Antonio Conte, che seguivo ormai da anni perché l’avevo conosciuto alle Maldive una decina d’anni fa”. Lo ha detto il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervistato dal Tg1 dopo la vittoria dello scudetto.

“Si era stabilito tra noi un ottimo rapporto di conoscenza amicale e di rispetto, e quando a un certo punto gli avevo chiesto di venire ad aiutarci nel mese di novembre, lui mi disse: ‘Guarda Aurelio, siamo troppo amici. La squadra non l’ho fatta io e preferisco venire a giugno, abbiamo tempo per costruire un qualcosa di importante insieme’. Così è stato”, ha proseguito De Laurentiis.

“Quale dei due Scudetti ha dato più soddisfazione? Il primo è stato una cavalcata molto diversa, giocavamo anche la Champions, ma abbiamo avuto un distacco di 16 punti sulla seconda. Era già uno scudetto annunciato nel mese di marzo. Qui invece è stata una lotta fino all’ultimo miglio. Quando sento dire dai giornalisti che è stato un campionato più debole… Balle!”.

“Il fatto stesso che tutti si siano rinforzati e abbiano lottato per il quinto, quarto, terzo, secondo e primo posto, sta a significare che i punti diminuiscono. Significa che ci sono più pareggi e quindi meno vittorie scontate. Ma poi voglio dire, nessuno si è reso conto che con la nuova Champions ci sono più partite da giocare che tolgono energia al campionato?”.

“Conte resterà? Sono domande da fare in un matrimonio secondo voi? In un matrimonio la moglie non vuol mai sapere se il marito ti metterà le corna o viceversa. Ognuno dei due spera che l’altro sia rispettoso di quelli che sono gli accordi firmati davanti a un contratto e dei legali, o davanti a un prete quando si tratta di uno sposalizio. Il problema è che uno deve stare bene in un certo ambiente, se non sta bene e lo soffre deve cambiare aria. Questo è capitato con Spalletti. Con Conte c’è un rapporto straordinario di rispetto reciproco e grande professionalità, perciò lo ringrazio”.

“Lo Scudetto è ritornato dopo due anni a Napoli, vincerne due in tre anni contro le squadre del Nord non è una cosa facilissima. Soprattutto quando uno cerca di tenere i conti a posto e non avere debiti. Quindi conti e Conte, vedete come le cose vanno bene insieme. Adesso chi vivrà vedrà”, ha concluso De Laurentiis.