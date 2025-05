GP Monaco streaming gratis: dove vedere la gara di Formula 1

Dove vedere GP Monaco? Il GP di Monaco è uno degli eventi più attesi della stagione di Formula 1. L’ottava tappa del Mondiale 2025 si correrà domenica 25 maggio sullo storico circuito cittadino di Montecarlo, lungo 78 giri per un totale di 260,286 km. Se ti stai chiedendo GP Monaco streaming gratis e come seguire tutta l’azione, sei nel posto giusto: continua a leggere per scoprire tutti i dettagli su orari e diretta.

GP Monaco streaming gratis, le qualifiche

Lando Norris (McLaren) partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco, ottava prova del campionato mondiale di Formula 1. Il britannico ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e il suo compagno di squadra Oscar Piastri rispettivamente di 109 e 175 millesimi di secondo. Norris ha beffato Leclerc, detentore della pole provvisoria, proprio nell’ultimo tentativo, ed ha migliorato di due decimi il record della pista detenuto dal 2019 da Hamilton.

Per chi volesse sapere quindi GP Monaco streaming gratis o come seguire la gara, la Ferrari di Leclerc partirà dalla prima fila, seguito da Piastri. Lewis Hamilton, inizialmente quarto, scatterà invece dalla settima casella dopo una penalità per aver ostacolato Verstappen (che partirà quarto). Sabato da dimenticare per Mercedes: incidente senza conseguenze per Antonelli in Q1 e problemi sulla monoposto di George Russell in Q2. Partiranno rispettivamente dal 15° e 14° posto.

Griglia di partenza GP Monaco 2025

Per chi cerca informazioni su GP Monaco streaming gratis o vuole seguire la gara, ecco la griglia ufficiale:

1. Lando Norris (McLaren) 1:09.954

2. Charles Leclerc (Ferrari) 1:10.06

3. Oscar Piastri (McLaren) 1:10.12

4. Max Verstappen (Red Bull) 1:10.66

5. Isack Hadjar (Racing Bulls) 1:10.92

6. Fernando Alonso (Aston Martin) 1:10.92

7. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:10.382

8. Esteban Ocon (Haas) 1:10.94

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 1:11.12

10. Alexander Albon (Williams) 1:11.21

11. Carlos Sainz (Williams) 1:11.36

12. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:11.415

13. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 1:11.59

14. George Russell (Mercedes) no time

15. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) no time

16. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 1:11.90

17. Pierre Gasly (Alpine) 1:11.99

18. Franco Colapinto (Alpine) 1:12.5

19. Lance Stroll (Aston Martin) 1:12.563

20. Oliver Bearman (Haas) 1:11.979

Orari GP Monaco 2025

Se ti interessa seguire il GP Monaco streaming gratis o comunque sapere quando collegarti, ecco gli orari della diretta:

Domenica 25 maggio

13:30 – Paddock Live

15:00 – Gara F1

17:00 – Paddock Live Post-Gara

17:20 – Debriefing

17:45 – Notebook

18:00 – Race Anatomy

GP Monaco streaming gratis, la gara in diretta

Il GP di Monaco sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini con il commento tecnico di Marc Gené. Approfondimenti e analisi in studio con Matteo Bobbi, Ivan Capelli, Roberto Chinchero e Vicky Piria. Per chi desidera seguire l’intero evento in modo completo, Sky e NOW restano le uniche opzioni legali e ufficiali. L’approfondimento finale post-gara sarà a cura di Fabio Tavelli con Race Anatomy.

Sebbene non esistano piattaforme ufficiali per vedere il GP Monaco streaming gratis, è sempre consigliabile affidarsi a canali legali per godere di una qualità ottimale e supportare il mondo del motorsport.