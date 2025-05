Chi gioca preliminari Coppa Italia? Con l’ultima giornata di Serie A, tra i tanti duelli ancora in corso si è chiuso anche quello tra Fiorentina e Milan per evitare il pericoloso ottavo posto, che costringerà a passare dai preliminari di Coppa Italia, che si disputeranno il prossimo agosto. Con il successo dei toscani sull’Udinese all’ultimo turno di campionato, alla fine toccherà ai rossoneri scendere in campo in piena estate.

Ma come funziona il regolamento per definire chi gioca i preliminari di Coppa Italia? Ecco tutti i dettagli.

Regolamento Coppa Italia: chi parte dagli ottavi?

Il regolamento attuale della Coppa Italia prevede che accedano direttamente agli ottavi di finale:

Le prime 7 squadre classificate in Serie A

La vincitrice della Coppa Italia (o l’ottava classificata in campionato, se la vincitrice è già tra le prime 7)

Tutte le altre squadre devono affrontare i turni preliminari della competizione.

La classifica Serie A:

Napoli 82 punti; Inter 81; Atalanta 74; Juventus 70; Roma 69; Fiorentina 65; Lazio 65; Milan 63;

Parità di punti in Serie A: come funziona?

In caso di parità di punti tra due o più squadre in classifica, la Serie A adotta i seguenti criteri di spareggio:

Punti negli scontri diretti Differenza reti negli scontri diretti Differenza reti generale Gol fatti Sorteggio (solo se in palio c’è uno scudetto, qualificazione a coppe europee o retrocessione)

Qual era quindi la situazione tra Milan e Fiorentina?

Fiorentina-Milan 2-1 (6 ottobre 2024, Stadio Franchi)

(6 ottobre 2024, Stadio Franchi) Milan-Fiorentina 2-2 (5 aprile 2025, San Siro)

La Fiorentina ha vinto uno scontro diretto con il Milan, pareggiando il secondo e guadagnando quindi un vantaggio in caso di arrivo a pari punti. Non è comunque servito ricorrere agli scontri diretti per stabilire l’ottava classificata, perché la vittoria sull’Udinese ha portato i viola addirittura al quarto posto. I rossoneri inizieranno quindi il torneo ad agosto, come accaduto al Napoli nella stagione 2024/25.