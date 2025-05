Ufficiale, il fondo RedBird acquista il quotidiano inglese Telegraph

Il fondo d’investimento americano RedBird, proprietario del Milan e del Tolosa, ha annunciato di aver raggiunto un accordo di massima per l’acquisizione del Daily Telegraph, storica testata giornalistica britannica d’orientamento conservatore, per 500 milioni di sterline (al cambio attuale, 595 milioni di euro).

L’accordo rappresenta «il più grande investimento» fatto dal fondo «nella stampa britannica in un decennio e inaugura una nuova era di crescita» per il Telegraph, «una testata con 170 anni di storia», si legge in una nota del fondo di Gerry Cardinale. Il gruppo editoriale Telegraph Media Group da circa due anni era al centro di trattative.

In merito all’operazione, Cardinale ha commentato: «Questa transazione segna l’inizio di una nuova era per il Telegraph, mentre ci prepariamo a far crescere il marchio nel Regno Unito e a livello internazionale, investire nella sua tecnologia ed espandere la base di abbonati. Crediamo che il Regno Unito sia un luogo eccellente per investire, e questa acquisizione rappresenta una parte importante del portafoglio in espansione di RedBird nel settore dei media e dell’intrattenimento nel Regno Unito».

Secondo le prime intenzioni di RedBird, il Telegraph dovrebbe essere in grado nel prossimo futuro di reinvestire una maggiore parte dei propri profitti, che lo scorso anno hanno superato i 54 milioni di sterline a livello operativo. L’obiettivo del fondo USA è far diventare il marchio una forza nel giornalismo globale, rivolgendosi a un pubblico intelligente di centrodestra, attualmente poco servito. Intende inoltre espandere l’offerta di viaggi di successo del Telegraph e sviluppare un’attività nel settore degli eventi.