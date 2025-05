Quanto guadagnano i calciatori in Italia: il 51% sotto i 50mila euro annui

Quanto guadagnano i calciatori in Italia? I tifosi sono abituati a discutere spesso di cifre milionarie quando si parla dei migliori giocatori della Serie A, ma sono molti gli atleti professionisti che non raggiungono nemmeno lontanamente cifre di questa portata. Anzi, ben oltre il 50% dei calciatori delle prime tre divisioni italiane guadagna meno di 50mila euro lordi l’anno.

L’Inps ha pubblicato anche quest’anno l’Osservatorio con le statistiche sui lavoratori appartenenti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP). Un’analisi da cui emerge come gli sportivi professionisti con almeno un contributo versato nel 2024 sono risultati 13.144, con un incremento del 24,3% rispetto all’anno precedente. Il 66,1% degli sportivi è formato dagli aderenti alla FIGC, in calo rispetto alla quota registrata nel 2023 pari alL’81,5%, mentre in crescita le altre federazioni, che rappresentano il 33,9%, contro il 18,5% del 2023.

Quanto guadagnano i calciatori? I dati dell’INPS per il 2024

Per quanto riguarda i calciatori, nel 2024 sono stati 4.148 gli atleti tesserati alla FIGC che hanno versato almeno un contributo (che viene versato anche dai giocatori stranieri), in calo rispetto ai 4.442 del 2023. Secondo i dati resi noti dall’Inps, il 51,1% dei calciatori tesserati arriva ad avere una contribuzione lorda fino a 50mila euro, in calo rispetto al 2023 quando erano oltre il 53%%.

La categoria in cui rientrano più giocatori è infatti quella con una retribuzione tra i 10mila e i 50 mila euro (1.540 calciatori pari al 37,1%), mentre sono 580 (14%) quelli che arrivano fino a 10mila euro. Salendo di categoria, chi guadagna tra i 50 e i 100mila euro (564 atleti) rappresenta il 13,6% degli atleti tesserati con la FIGC, mentre il 23,7% è invece riferito ai 982 che guadagnano tra i 100 e i 700mila euro. Infine, la fascia dei più ricchi: sono stati 482 i calciatori che nel 2024 hanno avuto una retribuzione oltre i 700mila euro, pari cioè all’11,6% sul totale. Per fare un confronto con gli altri sport, tra gli altri atleti professionisti in Italia sono stati 63 (su un totale di 344 atleti provenienti dalle federazioni non FIGC) quelli che nel 2024 hanno avuto una retribuzione oltre i 700mila euro, con una percentuale pari al 18,3%.