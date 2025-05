Fiorentina, Bove può restare: il club gli offre un posto nello staff

In attesa di conoscere se Edoardo Bove potrà tornare a giocare, e magari a farlo in Italia, la Fiorentina sta pensando a un nuovo ruolo per lui: quello di assistente di Raffaele Palladino sulla panchina viola.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società di Rocco Commisso, che non ha mai fatto mancare il suo appoggio e sostegno al giovane centrocampista, vorrebbe mantenere Bove con sé, anche se la priorità per il centrocampista classe 2002 è di tornare a giocare il prima possibile. Ma la proposta intanto è arrivata.

Nelle prossime settimane Bove dovrebbe conoscere il suo futuro, soprattutto se sarà possibile rimuove il defibrillatore sottocutaneo che gli è stato applicato dopo il malore in campo durante Fiorentina-Inter dello scorso dicembre, condizione necessaria per poter a tornare a giocare in Italia. In caso contrario, la carriera da calciatore di Bove dovrà per forza di cose continuare all’estero con una conseguente rescissione del contratto con la Roma, come è capitato a Christian Eriksen e l’Inter nel 2021.

In attesa di capire di più dai medici, domenica a Udine, la Fiorentina giocherà la sua ultima partita della stagione con l’obiettivo di provare a centrare un piazzamento in Conference League per il quarto anno consecutivo. Sarà un addio per Bove, visto che dal 1° luglio tornerà a essere un calciatore della Roma, ma che potrebbe però trasformarsi in un semplice arrivederci.