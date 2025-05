Chi è Praxi, la società incaricata di valutare l’Olimpico Grande Torino 

Dopo l’ufficialità della cancellazione dell’ipoteca sullo stadio Olimpico Grande Torino, sono tornati ad aprirsi scenari interessanti per quanto riguarda il futuro del club granata, guidato da 20 anni dall’imprenditore Urbano Cairo. Un tema – quello dello stadio – che ha un’importanza capitale anche nell’ottica di una possibile cessione del Toro.

Ma prima di procedere con un’eventuale cessione dell’impianto è necessaria una valutazione. Per questo motivo, il Comune ha incaricato la società Praxi di determinare non solo il valore di mercato della struttura, ma anche un eventuale canone d’affitto. Ma chi è Praxi? Di cosa si occupa questa società?

Chi è Praxi? La società e la divisione “Valutazioni e Advisory”

Come si legge sul loro sito internet, «Praxi è il gruppo di società di consulenza strategica e operativa con l’obiettivo di supportare le aziende nel loro percorso di crescita e innovazione. La nostra realtà in continua espansione risponde alle esigenze specifiche di ogni impresa grazie a team multidisciplinari, altamente qualificati. Abbiamo un’anima italiana, uno spirito internazionale e una visione ambiziosa, uniti da un’eccellente concretezza operativa».

Tra i servizi offerti da Praxi c’è anche quello di “Valutazioni e Advisory”, per la valorizzazione del patrimonio delle imprese. Come si legge sempre sul sito di Praxi: «Globalizzazione, trasformazione digitale e normative ambientali impattano significativamente sul valore economico degli asset.

Generare un equo profitto preservando l’ambiente e promuovendo il benessere collettivo rappresenta una sfida epocale che caratterizzerà il prossimo futuro. Per soddisfare le richieste dettate dal cambio di paradigma dell’utilità, la valutazione e valorizzazione di beni patrimoniali non può essere più solamente finanziaria, deve integrare i principi di sostenibilità ESG.

Questa nuova prospettiva contribuisce alla gestione responsabile degli immobili rendendoli più competitivi sul mercato e migliorandone le performance finanziarie a lungo termine». Lo storico della società sottolinea 6mila stabilimenti periziati all’anno per una valutazione di oltre 20 miliardi di euro.

Chi è Praxi? Soci e conti al 31 dicembre 2023

Per quanto riguarda le persone che guidano e gestiscono il gruppo, secondo quanto emerge dal bilancio al 31 dicembre 2023 (l’ultimo disponibile) consultato da Calcio e Finanza, i soci di Praxi – la cui sede legale si trova a Torino – sono attualmente 37, tra i quali spiccano per numero di quote il presidente esecutivo Vito Maria Crosetto e l’amministratore delegato Marco Andreoletti. Giulio Crosetto è invece il presidente onorario della società.

Per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria, il bilancio al 31 dicembre 2023 si è chiuso con ricavi in aumento a 36 milioni di euro (in crescita rispetto ai 33,7 milioni del 2022) e costi in crescita a oltre 29 milioni di euro (quasi 28 milioni nel 2022). L’esercizio si è chiuso con un utile di quasi 3,3 milioni di euro, anche questo in crescita rispetto ai circa 3 milioni dell’anno precedente.

Chi è Praxi? Operazioni del passato

Tra i lavori svolti nel passato da Praxi ci sono le valutazioni di impianti come lo Stadio delle Alpi, lo Juventus Stadium, e altri stadi situati a Firenze, Lucca, Genova, fino alla più recente analisi dello stadio Rigamonti di Brescia, oltre a diverse perizie per committenti privati.