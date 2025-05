Il Tottenham alza il primo trofeo dopo 17 anni: quanto vale vincere l'Europa League

Quanto vale vincere Europa League? Il Tottenham torna ad alzare un trofeo dopo 17 anni: allo stadio San Mames di Bilbao a decidere la finale contro il Manchester United è stata una rete di Johnson nel finale di primo tempo. Un derby tutto inglese vinto dalla squadra di Postecoglou che, oltre a permettere agli Spurs di alzare una coppa, garantisce l’accesso diretto alla Champions League 2025/26.

Infatti, il Tottenham viene da un deludente percorso in Premier League, ma in generale da una stagione altamente sottotono se non fosse per il percorso fatto in Europa, considerando che l’annata si concluderà in campionato poco sopra la zona retrocessione. Dal campionato non arriverà dunque nessun piazzamento europeo, che però è garantito in caso di vittoria dell’Europe League, e porta proprio alla competizione regina della UEFA.

Un traguardo prestigioso per gli Spurs, che non alzano al cielo un trofeo internazionale dalla Coppa UEFA del 1983/84 e che in generale non conquistavano un trofeo dalla stagione 2007/08 quando vinsero la Coppa di Lega. Ma la conquista dell’Europa League, come detto, porterà agli Spurs in Champions League e la garanzia di assicurarsi quegli introiti UEFA derivanti dalla massima competizione europea per club.

Quanto vale vincere Europa League – I bonus per trofeo e Supercoppa europea

Il Tottenham ha incassato dal proprio percorso in Europa League, poco più di 35 milioni di euro. A questa cifra, si aggiungono ora altri 10 milioni, 6 derivanti dalla vittoria della competizione e altri 4 per la qualificazione in Supercoppa europea, manifestazione che si giocherà a Udine ad agosto contro una fra Inter e Paris Saint-Germain.

Ma oltre ai 10 milioni in palio stasera, la qualificazione alla Champions League 2025/26 garantisce cifre ben più ingenti. Infatti, con il ciclo iniziato questa stagione, i premi europei in generale, ma soprattutto per la ex Coppa dei Campioni, sono diventati ancora più ricchi.

Quanto vale vincere Europa League – I ricavi della Champions 2025/26

La sola partecipazione alla prossima Champions garantirebbe 18,62 milioni, a cui si andrebbero a sommare almeno 0,275 milioni per il 36° posto nella classifica generale. Una previsione che prende in considerazione i ricavi minimi e mette in conto un cammino disastroso che per il Tottenham, nonostante non siano molto probabilmente fra le favorite per la vittoria finale, è sicuramente inverosimile.

A questi introiti, garantiti per entrambi i club, si aggiungerebbe poi la parte di ricavi legata al nuovo pilastro UEFA introdotto in questa stagione e che accorpa i diritti televisivi e il piazzamento nei ranking. Per quanto riguarda il Tottenham, la cifra incassata fin qui dal suo percorso europeo è pari a 35,4 milioni. Una vittoria dell’Europa League permetterebbe agli Spurs di incassare i seguenti bonus UEFA:

Vittoria Europa League – 6 milioni

Qualificazione alla Supercoppa Europea – 4 milioni

Bonus qualificazione Champions 25/26 – 18,62 milioni

Piazzamento minimo Champions – 0,275 milioni

Quota europea diritti tv/ranking decennale – 21,21 milioni

Quota non europea diritti tv/ranking decennale – 8,25 milioni

TOTALE – 58,4 milioni di euro

Infine, una qualificazione alla prossima Champions League, tramite la vittoria dell’Europa League, garantirà al Tottenham di giocare almeno quattro gare casalinghe nella prima fase con relativo incasso da botteghino. Inoltre, ci sono anche da considerare i vari bonus potenzialmente previsti dai vari sponsor per la partecipazione alla massima competizione europea nella prossima stagione.