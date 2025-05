Mondiale per Club, ecco le nazioni in cui ci sarà la finestra di mercato di inizio giugno

Manca meno di un mese all’inizio della prima edizione del nuovo Mondiale per Club che vedrà fra le 32 partecipanti anche Inter e Juventus. È notizia di oggi che tutte le 20 federazioni affiliate alla FIFA, i cui club al torneo che si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio, hanno confermato l’apertura di una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno per tutti i loro club affiliati.

Il quadro normativo è stato adeguato per uniformare le differenze nei periodi di registrazione, con un’ulteriore possibilità di ingaggiare nuovi giocatori durante il torneo al termine della fase a gironi.

Le federazioni affiliate interessate sono:

Argentina

Austria

Brasile

Egitto

Inghilterra

Francia

Germania

Italia

Giappone

Corea del Sud

Messico

Marocco

Nuova Zelanda

Portogallo

Arabia Saudita

Sudafrica

Spagna

Tunisia

Emirati Arabi Uniti

Stati Uniti.

Il Regolamento per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, approvato dal Consiglio FIFA nell’ottobre 2024, mira ad affrontare questioni tecniche e ad armonizzare, per quanto possibile, le differenze nei periodi di registrazione e nei calendari delle stagioni nazionali tra i club partecipanti, garantendo al contempo una certa flessibilità alle Associazioni Membri coinvolte.

I club partecipanti potranno inoltre sostituire e aggiungere giocatori durante un periodo limitato all’interno della competizione, dal 27 giugno al 3 luglio 2025, entro un determinato limite e secondo restrizioni specifiche, incluso il fatto che una finestra di registrazione standard debba essere aperta per il club in quel momento. L’obiettivo è incoraggiare i club e i giocatori con contratti in scadenza a trovare una soluzione adeguata che consenta ai giocatori di partecipare. Questo garantirà la presenza dei migliori calciatori, permettendo ai club di integrare nuovi acquisti anche durante il torneo.