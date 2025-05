Dove vedere finale Europa League?Sarà una finale tutta inglese quella che vedrà scendere in campo Manchester United e Tottenham per la conquista dell’Europa League 2024/25. Le due formazioni puntano moltissimo sulla conquista del trofeo per salvare una stagione che, per quanto riguarda la Premier League, è stata disastrosa. I Red Devils si trovano attualmente al 16° posto in classifica, mentre gli Spurs addirittura in 17esima posizione.

Vincere l’Europa League non porterebbe in dote solamente un trofeo, ma garantirebbe alla vincitrice anche la partecipazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Un traguardo importantissimo a livello sportivo, ma anche sul fronte economico, che consentirebbe a uno dei due club di contare su introiti rilevanti (dai 40/50 milioni di euro a salire) per la prossima stagione. Ma dove si potrà seguire il big match?

Dove vedere finale Europa League – Il torneo è su Sky

La terza competizione più importante a livello di club in Europa è visibile su Sky. Insieme a NOW (clicca qui per abbonarti a NOW), la pay tv di Comcast ha trasmesso in esclusiva tutte le partite della stagione 2024/2025. Tutti i match delle squadre italiane sono stati riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere. Il match è stato trasmesso sempre in chiaro su TV8.

La stessa scelta è stata presa da Sky per quanto riguarda la finalissima della competizione, che sarà dunque trasmessa in diretta e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). La telecronaca dell’incontro è affiata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Blerim Dzemaili.

Dove vedere finale Europa League – I dettagli della giornata

Tottenham e Manchester United scenderanno in campo dello stadio San Mames di Bilbao (Spagna), mercoledì 20 maggio, con il fischio di inizio fissato per le ore 21.00. Sky seguirà minuto per minuto l’avvicinamento alla partita con collegamenti tutto il giorno live su Sky Sport 24 e con gli studi dedicati pre e post-partita, a partire dalle 20, con Mario Giunta in compagnia di Giuseppe Bergomi, Andrea Marinozzi e Marco Bucciantini.