Insulti razzisti a Vinicius: un anno di carcere per cinque tifosi del Valladolid

Sentenza senza precedenti in Spagna nella lotta contro il razzismo nel calcio: per la prima volta, insulti razziali pronunciati all’interno di uno stadio sono stati condannati come “reati di odio”.

La sentenza diffusa oggi dal tribunale di Valladolid riguarda cinque persone che il 30 dicembre 2022 si resero responsabili di gravi insulti ai danni dell’attaccante del Real Madrid, Vinicius Junior durante una partita contro il Real Valladolid.

Le cinque persone identificate sono state condannate a un anno di carcere e a una multa fra i 1080 e i 1.620 euro, l’inabilitazione al suffragio passivo per un anno e a un divieto per 4 anni dall’esercizio di professioni in ambito educativo, sportivo o del tempo libero, informa il tribunale in un comunicato.

Per evitare il carcere, gli imputati ai quali è stata sospesa la pena, essendo inferiore ai due anni, dovranno rispettare due condizioni: non commettere reati per tre anni e non accedere a stadi durante le competizioni nazionali per lo stesso periodo.

Il processo era stato aperto sulla base di una denuncia della Liga spagnola di calcio, alla quale si erano uniti successivamente Vinicius, il Real Madrid e la Procura. La sentenza rappresenta un significativo punto di svolta nella lotta al razzismo in ambito sportivo, rispetto alla precedenti condanne di insulti negli stadi, inquadrate come “reati contro l’integrità morale con aggravante di discriminazione” e non come reati di odio razziale.